Ascienden a seis los detenidos por la muerte de la anciana asaltada y maniatada en Burgos

La Policía Nacional ha detenido a seis personas por su presunta implicación en el robo y la muerte violenta de María Rosario Sánchez Bejarano, una mujer de 83 años que apareció muerta y maniatada en su vivienda del número 181 de la calle Vitoria. Según informa Diario de Burgos, las últimas detenciones se han producido entre la tarde del martes y la mañana de este miércoles.

Los investigadores sitúan a varios de los arrestados en el entorno de los hechos. Uno de ellos podría haber estado en el piso junto a los dos menores señalados como principales autores del robo, según la información publicada por el medio.

Un vecino habría facilitado el acceso al edificio

Entre los detenidos figura un vecino del inmueble, de unos 50 años, al que los investigadores atribuyen haber proporcionado información sobre la víctima y haber facilitado la entrada de los menores al portal. Tras las primeras detenciones, la Policía arrestó a otro presunto implicado al que también sitúa en el lugar de los hechos. Posteriormente, detuvo a otras dos personas, hasta alcanzar los seis arrestados.

Según Diario de Burgos, todos ellos pasarán a disposición judicial el jueves. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial daría por cerrada la investigación, a falta de nuevas informaciones o gestiones.

La víctima murió por una insuficiencia respiratoria

María Rosario Sánchez Bejarano fue encontrada muerta y maniatada en su domicilio el pasado martes. Según la información publicada, la autopsia determinó que falleció por una insuficiencia respiratoria al no poder conectarse a la máquina de oxígeno que necesitaba debido a una afección previa.

La investigación incluyó el visionado de cientos de horas de grabaciones de cámaras de comercios y edificios próximos. Ese trabajo permitió reconstruir parte de los movimientos relacionados con el caso.

Dos menores fueron detenidos inicialmente

Los dos presuntos autores principales, de 16 y 17 años y de origen búlgaro y kazajo, fueron detenidos la madrugada del sábado, según Diario de Burgos. La investigación apunta a que ambos entraron en la vivienda después de que la anciana les permitiera el acceso. Una vez dentro, la maniataron y robaron joyas que, de acuerdo con la información publicada, fueron recuperadas.

Las declaraciones de los menores, que han sido internados en el centro de menores Zambrana de Valladolid, habrían permitido a los investigadores estrechar el cerco sobre el vecino al que atribuyen haberles facilitado información para acceder al edificio.