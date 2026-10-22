El calvario de los ganaderos en Ávila: ataques diarios de lobos y daños incalculables

La organización agraria ASAJA Ávila ha denunciado la situación "insostenible" que sufren los ganaderos de la provincia ante la constante sucesión de ataques de lobos que prácticamente a diario entran en las explotaciones ganaderas para matar animales.

A través de un comunicado, la organización ha criticado que el problema se agrava cada vez más mientras el Gobierno de España "sigue sin ofrecer una respuesta efectiva ni proporcionar seguridad jurídica" a las comunidades autónomas para efectuar un control poblacional de esta especie.

Según ASAJA Ávila, el Ejecutivo central no ha actuado a pesar de que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente declaró favorable el estado de conservación de la especie en las regiones Atlántica y Mediterránea. Desde la organización han asegurado que "el lobo tiene un auténtico bufé libre en la provincia", mientras que los profesionales de las explotaciones asumen las consecuencias "de la falta de medidas contundentes".

Según ha detallado ASAJA Ávila, en la zona situada entre el puerto de Peña Negra, San Martín de la Vega del Alberche y Navalperal de Tormes, cuatro ganaderos han contabilizado cerca de diez ataques en tan solo una semana.

Asimismo, la provincia ha sumado otros dos episodios en San Bartolomé de Pinares (Ávila), uno de ellos en la explotación de un profesional que ya había registrado cinco ataques de lobos en doce días, acumulando cinco animales muertos, uno desaparecido y otro herido.

La organización ha alertado de que los ataques ya no afectan de forma exclusiva a terneros recién nacidos, sino que los lobos atacan a ejemplares de dos y tres meses que pueden consumir en una sola noche. Además, los ganaderos han observado grupos de tres y hasta cuatro ejemplares actuando en manada, lo que incrementa los daños sobre el ganado.

Daños incalculables

En este sentido, ASAJA Ávila ha remarcado que el perjuicio económico trasciende el valor del animal muerto, ya que abarca los animales desaparecidos, las curas veterinarias de los heridos y los efectos del estrés sobre la salud y el rendimiento reproductivo de las cabezas de ganado. A ello se añade la carga burocrática y el tiempo invertido en localizar los restos, esperar la llegada del guarda y realizar los trámites administrativos.

Por todo ello, la organización agraria ha exigido al Gobierno de España que ponga fin al bloqueo de la gestión efectiva de la especie y aplique un control poblacional urgente en las zonas con ataques reiterados, acompañado por el reconocimiento integral de los daños, indemnizaciones rápidas y la agilización de los procedimientos.