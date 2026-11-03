Una ganadera encuentra un oso entre sus cabras a pocos metros de su casa en Palencia

El susto de Laura Castrillo, una joven ganadera de San Martín de los Herreros (Palencia), todavía le dura en el cuerpo. El pasado viernes por la noche salió de su vivienda alertada por el ruido y el nerviosismo de sus cabras y se encontró con un oso pardo en el interior del cercado donde permanecían encerrados los animales, a escasos metros de su casa.

El encuentro ha provocado la denuncia de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Palencia, que advierte del peligro que supone la presencia de este plantígrado en las inmediaciones de las viviendas y explotaciones ganaderas. El ejemplar no mató a ninguna res durante ese episodio, pero la organización asegura que desde hace tiempo se vienen produciendo desapariciones de ovejas y cabras que atribuye a los ataques del animal.

La escena se produjo durante la noche del viernes, cuando la ganadera acudió a comprobar qué estaba ocurriendo en el cercado. Los animales estaban encerrados, una medida habitual durante los fines de semana debido a la afluencia de turistas a la zona. Lo que no esperaba era encontrarse con un oso dentro de la instalación.

Según denuncia UPA, el ejemplar lleva al menos dos años bajo vigilancia de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, su presencia sigue generando problemas a los ganaderos de la zona, que sufren pérdidas de animales y daños en sus explotaciones.

La organización agraria ha trasladado una petición urgente a la Administración autonómica, a través del delegado territorial, para que active el protocolo de actuación y adopte medidas que eviten nuevos encuentros. UPA considera que el riesgo es evidente cuando un animal salvaje accede a instalaciones ganaderas situadas junto a las viviendas.

Retirar al oso de las inmediaciones de los pueblos

La organización ha calificado de "insostenible" la situación que atraviesa la explotación y ha reclamado que se coloquen con urgencia las trampas necesarias para capturar al ejemplar y trasladarlo a zonas deshabitadas.

UPA también ha alertado de las consecuencias que la presencia del oso tiene para la actividad ganadera. A las muertes de animales se suman los episodios de estrés que sufren los rebaños y las pérdidas productivas derivadas de los abortos en hembras gestantes.

La organización ha aprovechado el suceso para cuestionar los planes de reintroducción y expansión de especies salvajes cuando su presencia acaba coincidiendo con núcleos habitados y zonas donde conviven el turismo y la actividad ganadera. Una proximidad que, a su juicio, aumenta el riesgo de que un encuentro como el vivido por Laura Castrillo termine en una desgracia.