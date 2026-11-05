Piden 45 años de prisión para un clan rumano por explotar a compatriotas jornaleros en Valladolid

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid sentará en el banquillo entre los días 9 y 12 de noviembre a cuatro integrantes de un clan rumano acusados de someter a compatriotas a condiciones de semiesclavitud en el sector agrario. El Ministerio Fiscal solicita penas que suman 45 años de prisión para los procesados, de los cuales 36 recaen sobre el presunto cabecilla de la trama, Vasile C.U., a quien se le imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo continuado de capitales.

El origen de las actuaciones se remonta a finales de 2019, cuando una denuncia ante la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, la UCRIF, destapó un esquema delictivo que operaba desde 2017. Según la Fiscalía, la banda captaba en Rumanía a ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad económica y escasa instrucción, a los que trasladaba en autocar hasta territorio vallisoletano bajo la promesa de un trabajo digno en España. Una vez se encontraban en nuestro país, se les notificaba que habían contraído una supuesta deuda por el transporte y eran conducidos a inmuebles donde debían abonar entre 100 y 150 euros mensuales por el alojamiento.

Trabajaban entre 9 y 12 horas al día

En el campo, la realidad distaba por completo de las promesas iniciales. Los afectados carecían de contrato y de cobertura en la Seguridad Social, desempeñando jornadas de nueve a doce horas diarias, sin descansos semanales ni vacaciones retribuidas. Aunque formalmente se fijaba una retribución teórica de 5,50 euros por hora, el líder del clan retenía sistemáticamente casi la totalidad del dinero bajo el pretexto de costear combustible, manutención y amortizaciones ficticias, sometiendo a las víctimas a una situación de servidumbre por una deuda de la que no podían liberarse.

Junto al cabecilla, el fiscal acusa a su cónyuge, Liliana G.U., para quien pide siete años de cárcel por colaborar en el blanqueo y en la imposición de condiciones ilícitas a los asalariados. Los otros dos procesados, Constantin U. y Gheorghe U., afrontan un año de condena por pertenencia a grupo criminal al encargarse de la vigilancia de los tajos y el traslado diario de los obreros. El Ministerio Público reclama asimismo indemnizaciones de 80.000 euros por daños morales para cada perjudicado.

Explotaron a más de 80 trabajadores a la vez

El entramado, que llegó a coordinar a más de 80 jornaleros simultáneamente en campañas agrícolas, empleaba mercantiles pantalla como Servicios Agrícolas Liliana S.L. para dar cobertura a las ganancias y eludir los controles de la Agencia Tributaria. Mediante engaños, la red tramitaba altas fraudulentas en el régimen de autónomos a nombre de los temporeros, provocándoles importantes deudas ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Durante las intervenciones policiales en Medina del Campo, los agentes incautaron documentación contable, 20.100 euros en metálico y una flota de vehículos de alta gama valorada en más de 160.000 euros adquirida con los beneficios delictivos.