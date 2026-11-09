Castilla y León busca "recuperar la memoria taurina" y destinará 1 millón de euros en 2027: "Es cultura y es nuestra"

Las CCAA están preparando sus cuentas para 2027 con los presupuestos que tendrán que estar aprobados antes de que acabe 2026. En las que gobiernan PP y Vox, las ayudas a la tauromaquia se han visto incrementadas en los últimos años. Es el caso de Castilla y León, que ha anunciado que se duplicará lo aportado en 2024, año del último presupuesto, hasta llegar a un millón de euros.

El procurador de Vox Alberto Díaz Pico, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, ha sido el encargado de anunciar que en 2027 las ayudas pasarán de 456.000 euros a un millón. Lo ha hecho en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León. Allí ha marcado las líneas principales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 correspondientes a su departamento, que contará con una dotación global de 216,86 millones de euros para el próximo ejercicio.

Sobre la tauromaquia, Díaz Pico ha dicho que habla de esta actividad "sin complejos" y que entre el dinero destinado, 1 de 216,86 millones, la mayor parte irá a "recuperar la memoria taurina". En este ámbito de actuación se llevarán a cabo obras para mejorar las plazas de toros en los pueblos y en cosos históricos.

Además, se destinarán 310.000 euros para los circuitos de novilladas que organiza la Administración regional junto a la Fundación Toro de Lidia. Díaz Pico ha apuntado también que explorarán otras vías de colaboración con ganaderos, toreros, aficionados y empresarios para reivindicar la tauromaquia.

"La tauromaquia es cultura, y es nuestra", ha dicho el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León en declaraciones recogidas por Europa Press. Esta región es una comunidad autónoma en la que hay numerosas ganaderías de ganado bravo, especialmente en Salamanca, y una cultura muy arraigada por lo taurino. En este sentido, Alberto Díaz Pico ha asegurado que Castilla y León es "la primera comunidad de España en tauromaquia".