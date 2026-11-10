La Junta de Castilla y León evacúa Piedralaves por el riesgo de desbordamiento de la presa del Horcajo

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha emitido un mensaje masivo a la población mediante el sistema Es-Alert para ordenar la evacuación con carácter de urgencia del municipio abulense de Piedralaves. La medida responde al aviso de nivel rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) debido a la presencia de intensas y extraordinarias precipitaciones en la zona.

La notificación remitida por la administración autonómica alerta directamente sobre el posible rebosamiento de la presa del Horcajo. En el aviso difundido a través de los teléfonos móviles de la zona, se indica expresamente a los vecinos de Piedralaves que se trasladen a las instalaciones del Pabellón Municipal y del Colegio San Juan de la Cruz, habilitados para tal fin, al tiempo que se hace un llamamiento a la ciudadanía para que siga en todo momento las instrucciones dictadas por las autoridades.

Ante el incremento del riesgo por inundaciones, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta ha desplegado un amplio operativo en la localidad. El dispositivo movilizado cuenta con una Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias de Protección Civil (UALE), provista de material específico de albergue y para la intervención en inundaciones, así como con el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil.

El despliegue sobre el terreno se completa con la participación activa de las agrupaciones de Protección Civil de Piedralaves y de la vecina localidad de Sotillo de la Adrada. La gestión y coordinación global de toda la intervención se está realizando desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.