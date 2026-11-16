Renault suprime el turno de noche en Valladolid y trasladará a 100 empleados de Palencia

La dirección de Renault ha decidido reorganizar su operativa industrial en España ante las dificultades del mercado automovilístico europeo. A partir del próximo 23 de diciembre, la compañía suprimirá de forma definitiva el turno de noche en su factoría de Valladolid, al tiempo que ejecutará el desplazamiento de un centenar de operarios procedentes de sus instalaciones en Villamuriel de Cerrato, Palencia, antes de que termine el año.

Este plan ha sido comunicado este lunes por la dirección de la compañía a los representantes sindicales, que se han reunido en la Junta de Portavoces del Comité Intercentros para conocer estos cambios. Hasta la fecha, las líneas de montaje vallisoletanas –encargadas de fabricar los modelos Captur y Symbioz– venían funcionando a un ritmo de dos turnos y medio, cadencia que ahora se verá reducida para acomodar la oferta a la demanda real de vehículos.

En el caso del centro de trabajo palentino, la empresa mantendrá abierta la denominada Opción de Traslado Voluntaria (OTV), mediante la cual se formalizará la reubicación de 100 trabajadores hacia la capital vallisoletana a lo largo de las próximas semanas. Las instalaciones de Villamuriel de Cerrato operan a un único turno desde el pasado mes de junio, ensamblando las gamas Austral, Espace y Rafale.

Tras conocerse los planes de la multinacional francesa, el sindicato UGT ha expresado su inquietud por unas medidas que achaca a la situación global de la industria del automóvil. La organización sindical ha calificado el ajuste como "fruto de la incertidumbre" que castiga a los fabricantes –sometidos a crecientes exigencias regulatorias y a la ralentización del consumo–, advirtiendo de su impacto sobre el empleo y los turnos laborales.

Por este motivo, el sindicato ha reclamado a la patronal que los empleados que cuenten con contratos eventuales puedan completar la vigencia estipulada de sus acuerdos sin rescisiones prematuras, solicitando asimismo que tengan preferencia en posteriores procesos de selección. De igual modo, han instado a la compañía a atender las peticiones de conciliación familiar de quienes deban adaptarse a las nuevas jornadas diurnas tras el fin de la actividad nocturna.