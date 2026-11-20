La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre al que considera el principal impulsor de la implantación en España de NoName057(16), una organización hacktivista prorrusa a la que se atribuyen al menos 447 ciberataques contra instituciones, entidades bancarias y empresas de transporte desde 2024. La operación ha permitido desarticular el primer intento de establecer una estructura física del grupo en territorio español.

El arrestado, que fue detenido el pasado martes, difundía mensajes de apoyo a la organización, promovía sus acciones en internet y trataba de incorporar nuevos simpatizantes a sus actividades. Además, según la investigación policial, publicaba llamamientos para atacar informáticamente a instituciones del Estado y para enfrentarse a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La operación también ha permitido localizar un importante conjunto de armas, munición y otros materiales durante los registros realizados por los investigadores. Entre los efectos intervenidos figuran un fusil semiautomático, carabinas, escopetas y más de 5.000 cartuchos.

El primer intento de establecer una célula en España

La investigación de la Policía Nacional sitúa al detenido como una pieza relevante en el intento de trasladar la actividad de NoName057(16) desde internet hasta una estructura organizada en España.

Hasta ahora, la presencia del grupo en nuestro país se había desarrollado fundamentalmente en el ámbito digital. Sin embargo, los investigadores sostienen que el arrestado estaba trabajando para establecer una implantación física de la organización y ampliar su número de seguidores.

🚩La @policia frustra la implatación de la primera célula en #España de la organización ciberterrorista NoName057(16) 🔹Realizaba labores de propaganda, enaltecimiento y captación para el grupo hacktivista

🔹Promovía en redes sociales #ciberataques contra instituciones del… pic.twitter.com/BAj8wYXOP4 — Policía Nacional (@policia) November 20, 2026

Sus actividades incluían la difusión de propaganda, el respaldo público a las acciones del colectivo y la captación de nuevos integrantes. Para ello, utilizaba las redes sociales y participaba en canales relacionados con el grupo, desde los que ensalzaba sus actuaciones.

También dirigía a las personas interesadas hacia un sistema de reclutamiento vinculado a NoName057(16), con el objetivo de incorporarlas a su entorno de colaboradores.

La Policía considera que la detención ha impedido que esa estructura llegase a consolidarse en España y ha frenado el desarrollo de nuevas actividades vinculadas a la organización.

Pegatinas y códigos QR en ocho localidades

Una de las actuaciones atribuidas al detenido fue el despliegue de material propagandístico en diferentes puntos de España.

Durante el pasado año distribuyó adhesivos con el símbolo de NoName057(16) y códigos QR que permitían acceder directamente a los canales oficiales de la organización.

La campaña alcanzó ocho localidades de Castilla y León, Aragón, La Rioja y la Comunidad de Madrid. En concreto, los investigadores sitúan estos materiales en Burgos, Palencia, Lerma, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero y Madrid.

La propia organización llegó a atribuirse esta iniciativa y presentó su distribución como una acción realizada por sus voluntarios.

Esta actividad formaba parte de la estrategia de propaganda del grupo, que buscaba aumentar su visibilidad y atraer a nuevos simpatizantes mediante canales digitales y acciones desarrolladas en espacios públicos.

Más de 5.000 cartuchos y numerosas armas intervenidas

Los registros practicados por la Policía Nacional permitieron localizar un conjunto de armas y materiales cuya procedencia y finalidad forman parte de la investigación.

Entre los objetos incautados figura un fusil semiautomático con culata plegable, además de varias carabinas, escopetas y cargadores de gran capacidad. Los agentes también encontraron más de 5.000 cartuchos, entre los que había munición de uso militar.

El material intervenido incluía igualmente siete defensas de fabricación artesanal con tornillos incrustados, otras defensas extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol de gas que no contaba con homologación.

A este conjunto se suman varias garrafas de productos químicos, trece recipientes que contenían líquidos y diez bombonas de butanol.

Los investigadores también se incautaron de tres dispositivos físicos para almacenar criptomonedas que contenían fondos en bitcoin. La Policía está tratando de determinar el origen de ese dinero.

La intervención de todos estos elementos añade una nueva dimensión a las pesquisas, centradas inicialmente en las actividades de propaganda, captación y promoción de ciberataques atribuidas al arrestado.

Una organización vinculada a 447 ataques desde 2024

NoName057(16) es un colectivo hacktivista prorruso al que las autoridades españolas atribuyen una campaña de ciberataques contra diferentes objetivos nacionales.

Desde 2024, sus acciones habrían alcanzado al menos 447 veces a instituciones públicas, bancos y compañías del sector del transporte.

El grupo desarrolla actividades de carácter informático y utiliza la figura de los voluntarios para presentar y difundir sus operaciones. Su actividad se enmarca en el contexto de los ciberataques vinculados a intereses prorrusos.

El pasado 16 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea incluyó oficialmente a NoName057(16) en su régimen de sanciones contra los ciberataques.

Esta decisión implica la inmovilización de los fondos que puedan estar vinculados a la organización y la prohibición de facilitarle recursos económicos. La medida forma parte de la respuesta comunitaria frente a las actividades informáticas consideradas amenazas para la seguridad.

Libertad provisional tras declarar ante la Audiencia Nacional

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y la Brigada Provincial de Información de Burgos.

Las actuaciones se han llevado a cabo bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza número 1, y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Tras su arresto, el investigado fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que acordó su libertad provisional con medidas cautelares.

Por el momento, la investigación continúa abierta y el hombre permanece investigado por presuntos delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones.