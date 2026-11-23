La Comisaría de la Policía Nacional de Palencia ha sufrido este lunes un ataque con al menos cuatro cócteles molotov. El lanzamiento de los artefactos ha provocado un pequeño incendio en la parte posterior del edificio, aunque no se han registrado heridos. Los agentes han localizado además una mochila con otros ocho objetos incendiarios, lo que ha obligado a acordonar la zona y activar un dispositivo especial de seguridad.

Los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) inspeccionan las instalaciones para comprobar el contenido de la mochila y descartar nuevos riesgos. Como consecuencia del operativo, la calle Pedro Berruguete permanece cortada al tráfico.

Un policía fuera de servicio alertó del ataque

Los hechos se han producido alrededor de las 6:30 horas, cuando un agente que acababa su turno y se dirigía a su vehículo observó a una persona lanzando varios objetos sospechosos contra la comisaría.

De los artefactos arrojados, únicamente el último llegó a explotar y provocó llamas en el exterior del recinto, concretamente en la parte posterior del edificio. El fuego fue de pequeñas dimensiones y no causó daños personales. La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a la persona o personas que participaron en él.

Activados los protocolos ante una posible amenaza terrorista

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado la activación de la denominada Circular 50, el protocolo previsto para responder ante atentados terroristas o incidentes graves en los que exista sospecha de amenaza o de presencia de artefactos explosivos.

Además, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha la denominada operación Jaula en toda la ciudad de Palencia. El dispositivo busca impedir que el autor o los autores del ataque puedan abandonar la zona mientras continúan las inspecciones y las pesquisas policiales.

El perímetro de seguridad se mantiene acordonado mientras los especialistas examinan los ocho artefactos encontrados en la mochila y los investigadores tratan de reconstruir lo sucedido.