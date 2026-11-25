Detenidas varias personas en la localidad vallisoletana de Nava del Rey acusadas de formar parte de una red de explotación laboral de temporeros.

La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil y ha sido confirmada por el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que ha avanzado que se trata de una operación que "está en marcha y además judicializada". Es por ello por lo que ha justificado que haya sido el juzgado el que haya tenido primero la información al respecto de la operación que dirige.

Canales ha sido quien ha confirmado que es el Instituto Armado, dirigido por la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, quien está llevando a cabo esta investigación en la que ya hay varios detenidos. Además, se han llevado a cabo varios registros en viviendas en las que residen temporeros que trabajan en la zona.

La alcaldesa denunció inseguridad en noviembre

Recordemos que el pasado 19 de noviembre Canales mantuvo un encuentro con la alcaldesa de la localidad, Denis Vázquez, que le trasladó la percepción de inseguridad que le habían transmitido sus vecinos. Percepción por "algunos incidentes que no son deseables" como problemas de convivencia con temporeros que viven en el pueblo debido a las precarias condiciones de vivienda. Problemas que han llegado a generar riñas, tumultos y peleas.

Por ello, el subdelegado se comprometió a reforzar la presencia policial en el municipio que, subrayó, seguía siendo seguro.