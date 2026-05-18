Los profesores llevan la huelga educativa a la Sagrada Familia con un bloqueo de dos horas

La huelga educativa en Cataluña ha llevado este lunes las protestas hasta la Sagrada Familia. Más de 150 profesores han impedido durante dos horas la entrada al templo para denunciar, según los convocantes, la falta de recursos destinados a la enseñanza pública frente al gasto vinculado al turismo.

La acción ha comenzado a primera hora en la calle Marina. Los docentes han colocado pupitres ante la basílica para recrear una clase improvisada en plena vía pública. Entre silbatos, camisetas amarillas, además de consignas contra el Govern, los manifestantes también han cargado contra la consejera de Educación, Esther Niubó.

El cierre temporal del recinto ha obligado a suspender el acceso de visitantes durante buena parte de la mañana. Fuentes de la basílica han confirmado a EFE que se devolverá el dinero de las entradas a las personas que no han podido acceder al templo a causa de la protesta.

La movilización forma parte del nuevo calendario de huelgas impulsado por los sindicatos docentes. La protesta llega apenas un día antes de la comparecencia de Niubó en la Comisión de Educación del Parlament. Govern y representantes sindicales volverán a reunirse el miércoles en una nueva mesa sectorial para intentar reconducir el conflicto.

Seguimiento dispar

Las cifras difundidas por sindicatos, además de la Administración, vuelven a reflejar el choque entre ambas partes. Mientras la Guardia Urbana ha cifrado en unas 1.800 las personas que han participado en las protestas celebradas en el Barcelonés, Ustec ha elevado el seguimiento del paro al 65 %. El Departamento de Educación, por el contrario, lo ha situado provisionalmente en el 18,35 % hasta las 13:00 horas.

La lluvia ha obligado a interrumpir momentáneamente la protesta. Los concentrados se han desplazado después hasta el Palacio Robert. Allí, la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha señalado directamente a ERC. También ha responsabilizado a otros partidos que han sostenido al Ejecutivo catalán por el deterioro de la educación pública.

Sus declaraciones llegan después de que ERC, junto a los Comuns, inmersos en la negociación de los presupuestos catalanes de 2026, hayan evitado incluir las reivindicaciones educativas entre las condiciones para apoyar las cuentas. Ambas formaciones han trasladado la presión al Govern para que sea quien dé respuesta a las exigencias del profesorado.

Choque con Educación

La última reunión entre sindicatos y Educación, celebrada el jueves pasado, acabó sin avances. Los convocantes de la huelga reprocharon entonces a la Conselleria haber acudido sin "propuestas concretas", motivo por el que ambas partes acordaron volver a verse esta semana.

Además de reclamar mejoras retributivas, los sindicatos mantienen sus críticas a la prueba piloto para desplegar mossos en centros educativos. También censuran la infiltración policial en una asamblea de docentes.

Desde el Palacio Robert, Segura ha reclamado a la Generalitat que llegue a la próxima reunión con "una propuesta de negociación" remitida previamente a los sindicatos. La portavoz también ha exigido que el documento incluya todas las demandas planteadas por el profesorado.