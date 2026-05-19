El MNAC presenta otro recurso para no devolver el arte románico de Sijena y se burla de la juez

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) se resiste a cumplir la sentencia que le obliga a devolver las pinturas murales románicas del Real Monasterio de Villanueva de Sijena arrancadas de las paredes tras un incendio en la Guerra Civil. El museo, dirigido por el sobrino de Narcís Serra, Pepe Serra, ha vuelto a presentar un recurso contra la decisión de la juez de Huesca en el que la acusa de provocarles indefensión al no aceptar un informe de Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), un organismo del Ministerio de Cultura.

Los abogados del MNAC, cuyo patronato está formado por la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, presentaron el pasado viernes un incidente de nulidad de actuaciones contra la decisión de la magistrada de no admitir el informe solicitado por el MNAC. Según la juez, el hecho de que el IPCE dependa de uno de los organismos presentes en el patronato del MNAC restaba validez pericial a su informe. La resolución judicial se emitió en paralelo a la relativa a la ejecución de la sentencia, para la que se ha establecido un calendario de 56 semanas que empezó a contar el pasado 13 de abril.

Pero el MNAC, con la anuencia de las administraciones que lo dirigen, no está dispuesto a acatar el fallo y trata de establecer un pulso con la juez basado en la desacreditación de la misma, una estrategia dilatoria en la que no se renuncia al uso de infundios y amenazas. En el último escrito de los abogados del museo se acusa a la juez de "una dejación de las funciones constitucionales que corresponden al Tribunal con relación a los bienes integrantes del patrimonio cultural español".

En un tono de indisimulada prepotencia, la representación legal del MNAC afirma que "resulta sencillamente inconcebible, a la vez que constitucionalmente inaceptable, que la juzgadora a la que tenemos el honor de dirigirnos pretenda cumplir su función de hacer ejecutar lo juzgado sin recabar el auxilio técnico mediante la emisión de un informe pericial del más cualificado organismo español en materia de preservación y conservación de bienes culturales, que no es otro que el Instituto del Patrimonio Cultural Español".

También se acusa a la magistrada de "no adoptar con el auxilio técnico de los mejores expertos existentes en el territorio español en materia de preservación y conservación de bienes culturales ninguna de las medidas positivas que la Constitución le reclama y exige para asegurar la integridad de las pinturas murales".

Batería de recursos

Este recurso se suma al presentado por los mismos letrados el pasado mes de abril en el que se decía que la juez incumplía el artículo 46 de la Constitución, que reza: "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio".

En ese recurso se aseguraba que el museo es incapaz técnicamente de cumplir con el plazo de entrega, de 56 semanas, sin provocar "daños irreparables" y se tachaba de "confusa y errática" la actuación de la juez y la "vaguedad e indeterminación" de la providencia judicial para la devolución de las pinturas.

"El MNAC no entiende, con sinceridad, qué razón o razones (no explicadas ni mucho menos aún motivadas) justifican la reticencia del Tribunal a ordenar la constitución de la comisión de expertos, como tampoco se comprende su inhibición en el ejercicio de la función constitucional que le es competencia", se decía en el recurso.

Y a mayor abundamiento y delirio, la Generalidad le enviaba una factura de casi un millón de euros al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena por gastos de conservación de las pinturas y por la devolución del importe de la compraventa que los tribunales declararon nula.

La dirección del museo cuenta con el aval de las administraciones catalanas y del Ministerio de Cultura, donde no hay un pronunciamiento formal sobre el cumplimiento de la sentencia de la juez oscense, avalada por el Tribunal Supremo en mayo del año pasado.