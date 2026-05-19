Jonathan Andic paga la fianza de un millón de euros para evitar la prisión provisional

Jonathan Andic deposita una fianza de un millón de euros para eludir la prisión provisional tras ser detenido por la muerte de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) ha acordado este martes prisión provisional eludible bajo fianza para el hijo del fundador de Mango, investigado por un presunto delito de homicidio.

Jonathan Andic ha consignado el millón de euros y ha abandonado los juzgados acompañado de sus abogados sobre las 16:50 horas, según ha informado Europa Press citando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La juez también ha decretado medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

La causa investiga la muerte de Isak Andic, que falleció el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco en la zona de las Cuevas del Salnitre, en Collbató (Barcelona). Este martes también se ha levantado el secreto de las actuaciones.

La investigación por homicidio

Jonathan Andic acompañaba a su padre en el momento de los hechos. Su versión es que el fundador de Mango cayó accidentalmente por un barranco. Sin embargo, los Mossos d'Esquadra nunca han descartado la hipótesis de un homicidio y han mantenido al hijo de Isak Andic bajo el foco de la investigación desde ese día.

Uno de los elementos que manejan los investigadores son las supuestas malas relaciones entre padre e hijo. También ha resultado clave el testimonio de Estefanía Knuth, pareja sentimental de Isak Andic durante los últimos años de su vida, quien habría incidido en la mala relación que ambos mantenían.

La investigación dio un giro el pasado octubre, cuando la titular del Juzgado número 5 de Martorell abrió formalmente diligencias por homicidio y cambió la situación procesal de Jonathan Andic, que pasó de testigo a investigado.

El apoyo de los albaceas

Tras conocerse la investigación judicial, los albaceas de Isak Andic —Daniel López, Toni Ruiz y José Creuheras— defendieron públicamente la inocencia de Jonathan y denunciaron que se estaba generando una "condena paralela". "En cualquier caso, defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima", señalaron en una carta pública.