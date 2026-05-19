La juez ordena prisión provisional con una fianza de un millón de euros para Jonathan Andic por la muerte de su padre

Un millón de euros de fianza, retirada del pasaporte, prohibición de viajar fuera de España y comparecencias semanales en el juzgado. Eso es lo que ha decidido respecto a Jonathan Andic la juez de Martorell que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Su primogénito es sospechoso de haber matado a su padre durante una excursión celebrada el 14 de diciembre de 2024 por los alrededores del monasterio de Montserrat. Isak Andic, que tenía 71 años, se precipitó por un terraplén. Los Mossos iniciaron la investigación como si se tratara de un accidente de montaña, pero supuestas contradicciones en dos declaraciones de Jonathan Andic le situaron bajo el foco policial como sospechoso de un posible homicidio.

Esa es la versión de la juez de Martorell que instruye el caso y que el pasado octubre modificó la condición procesal del hijo de Andic, que pasó de testigo a acusado. Ahora deberá pagar un millón de euros y cumplir con las condiciones impuestas por el juzgado para no ingresar en prisión provisional. Esta mañana fue conducido a los juzgados esposado con las manos a la espalda, un procedimiento que daba entender que sobre Jonathan recaen serias sospechas policiales y judiciales. Ha sido la Fiscalía la que ha solicitado la prisión provisional eludible bajo fianza.

Jonathan paga la fianza

La familia defiende a Jonathan, que ha abonado la finanza, y asegura estar convencida de su inocencia, piden también que respete el principio de presunción de inocencia y afirman que no hay "pruebas legítimas" contra él.

En la comparecencia ante la juez, el investigado sólo ha respondido a las preguntas de su defensa, que ejerce el afamado letrado Cristóbal Martell, el mismo de Jordi Pujol Ferrusola y de Lionel Messi. El caso Andic se investiga en Martorell porque el término municipal donde murió Isak Andic es Collbató, perteneciente al partido judicial de la mencionada ciudad barcelonesa.

Contra Jonathan Andic operan indicios como la tormentosa relación con su padre y el hecho de que días antes del suceso acudiera al lugar donde se produjo la muerte. Según su defensa, fue para preparar la posterior excursión. Las desavenencias entre padre e hijo se produjeron a mediados de la pasada década, cuando Jonathan asumió durante un ejercicio la dirección de Mango. Los resultados no fueron positivos e Isak Andic retomó sus funciones.

Tras el fallecimiento de Andic, los hijos mantuvieron una difícil negociación con la última pareja de su padre, Estefanía Knuth, por el reparto de la herencia. Andic había testado cinco millones de euros a favor de su pareja, que finalmente obtuvo 30 gracias a un acuerdo con la familia.