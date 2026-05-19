Los Mossos d'Esquadra han vuelto a detener a Jonathan Andic para que preste declaración en el Juzgado de Martorell que le investiga por la muerte de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic, según avanza La Vanguardia. El empresario textil murió el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse por un camino rural en el entorno del monasterio de Montserrat. Iba acompañado de su hijo Jonathan, que ha permanecido bajo el foco de la policía de la Generalidad desde ese día.

Los Mossos consideran a Jonathan sospechoso del presunto homicidio de su padre. La versión del hijo es que su padre cayó accidentalmente por un barranco. Sin embargo, la policía catalana nunca ha descartado la hipótesis de un homicidio. Las notorias malas relaciones entre padre e hijo son uno de los factores barajados por los agentes.

El pasado mes de octubre la juez titular del Juzgado número 5 de Martorell abrió formalmente una investigación por homicidio y modificó el estatus de Jonathan, que pasó de testigo a investigado. Además de las supuestas incongruencias manifestadas por el hijo del empresario, también ha resultado clave el testimonio de la pareja sentimental de Isak Andic en los últimos años de su vida, Estefanía Knuth, quien habría incidido en las malas relaciones que mantenían padre e hijo.

Pocos días después de que trascendiera la investigación, los albaceas de Isak Andic defendieron la inocencia de Jonathan en una carta pública. Daniel López, Toni Ruiz y José Creuheras, los albaceas, denunciaban en su texto que se estaba creando el clima para una condena paralela. "En cualquier caso, defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima".