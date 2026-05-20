El Gobierno sigue menguando a la Guardia Civil en Cataluña: cerrará la base marítima de Gerona y el GEDEX de Tarragona

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue desmantelando poco a poco a las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña. Se trata de una vieja reivindicación de los partidos independentistas que le han situado en el Palacio de La Moncloa y el Ejecutivo no está teniendo reparo en cumplir con los deseos independentistas, que a veces también coincide con el de los propios socialistas en determinadas regiones.

En los últimos años se han ido retirando competencias a los cuerpos estatales en País Vasco, Navarra y Cataluña para dárselas a los autonómicos. Se ha retirado a desactivadores de explosivos y expertos en montaña de estas regiones, se ha aprobado la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, y se ha permitido que Mossos d'Esquadra y Ertzaintza jugueteen con las competencias marítimas. También se está expulsando al Seprona de Cataluña.

Ahora hay nuevos movimientos en la misma dirección. Justicia Civil (JUCIL) ha denunciado que la Dirección General de la Guardia Civil prepara el cierre definitivo de la histórica base marítima de L'Estartit, en Gerona, mediante una reorganización interna que concentrará los efectivos restantes en Barcelona y Madrid, reduciendo además de forma drástica el número de agentes destinados en Cataluña.

Según ha explicado la asociación profesional, la medida supondrá perder casi un tercio de la plantilla marítima catalana. L'Estartit contaba inicialmente con seis agentes y Barcelona tenía doce, posteriormente reducidos a diez. La suma total debería alcanzar dieciséis efectivos, pero el plan diseñado desde Madrid dejaría únicamente once plazas operativas, una decisión que consideran un "tijeretazo salvaje" ejecutado sin consultar siquiera con la jefatura territorial.

JUCIL denuncia además supuestas maniobras administrativas para vaciar la base antes incluso de la publicación oficial de la reestructuración. La asociación asegura que se están utilizando pequeños errores burocráticos y retrasos mínimos en la renovación de documentación profesional para bloquear reenganches y empujar a agentes hacia puestos de reserva en el Servicio Marítimo, acelerando así el cierre efectivo de la instalación gerundense.

La asociación también alerta del próximo desmantelamiento del GEDEX de Tarragona, el grupo especializado en desactivación de explosivos. Interior pretendería justificar la medida bajo un supuesto proceso estatal de unificación, aunque en la práctica supondrá dejar a la provincia sin un servicio crítico de intervención rápida ante amenazas explosivas y obligará a numerosos agentes especializados a abandonar Cataluña o cambiar de destino.

La denuncia se amplía además al cierre de la unidad del Seprona en Puigcerdá (Gerona). Jucil recuerda que no se han convocado vacantes ni comisiones de servicio para cubrir las plazas vacías pese a las reclamaciones de la comarca de la Cerdanyola, donde incluso se aprobó una moción unánime, apoyada también por partidos independentistas, reclamando que la unidad medioambiental de la Guardia Civil no desapareciese.