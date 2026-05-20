Illa y Junqueras acuerdan reforzar la Agencia Tributaria catalana con 527 millones en tres años

Que pasaran las elecciones andaluzas es lo que estaban esperando el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, para exhibir su sintonía y anunciar el acuerdo para aprobar los presupuestos. A tal efecto han protagonizado un acto conjunto para presentar el proyecto de línea ferroviaria "orbital", un proyecto a quince años vista para unir diversas poblaciones catalanas sin pasar Barcelona. Se trata de un viejo proyecto del tripartito que presidió Pasqual Maragall y que Illa y Junqueras han ponderado como un ejemplo de descentralización.

Además de ese plan ferroviario en un contexto de caos en las vías tanto en el transporte de pasajeros como en el de mercancías, socialistas y republicanos han pactado también alterar la composición del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona para que la Generalidad, con el 45%, y el Ayuntamiento, con el 15%, tengan una posición dominante respecto al Estado, que era mayoritario en el consorcio toda vez que este depende del Ministerio de Hacienda.

Pero no acaban ahí las cesiones. ERC renunció a que la Agencia Tributaria Catalana (el órgano de la Generalidad que debe suplantar a la Agencia Tributaria del Estado) comenzara a recaudar el IRPF entre este y el próximo ejercicio fiscal para aprobar los primeros presupuestos de Salvador Illa ante las dificultades técnicas y de personal. Sin embargo, se mantiene sobre la mesa la intención a medio plazo de que sea la Generalidad quien recaude los impuestos y no el Estado. Es el concierto económico catalán que se acordó entre socialistas y republicanos para la investidura de Salvador Illa.

Como prueba de que ese compromiso sigue en pie, Junqueras ha exigido y logrado que el gobierno catalán inyecte 527 millones de euros en los próximos tres años para muscular la agencia catalana y que comience a preparar el traspaso de la gestión, recaudación y liquidación de todos los tributos que pagan los ciudadanos en Cataluña.

Un nuevo chiringuito

A tal efecto, se creará una "Oficina Técnica de Gobernanza" para coordinar con la Agencia Tributaria estatal el traspaso de medios técnicos y de funciones. La intención de la administración socialista catalana es llevar a cabo la operación de manera paulatina. En una primera fase, la agencia catalana actuaría subordinada a la estatal y asumiría funciones de menor rango. Más tarde, en un plazo de no más de tres años según los cálculos políticos, la agencia catalana debería hacerse cargo por completo de las funciones de Hacienda en Cataluña.

Prueba de la sintonía entre Salvador Illa y Oriol Junqueras son los elogios vertidos por el primero a su socio de referencia en el acto de presentación de la nueva línea ferroviaria. "Agradezco a Junqueras su sentido de país", ha señalado Illa. El acuerdo presupuestario está a expensas de una reunión este lunes de la ejecutiva de ERC, que con toda seguridad dará luz verde al pacto.