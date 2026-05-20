La obsesión por la herencia y las claves que incriminan a Jonathan Andic en la muerte de su padre

La investigación llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra sobre la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango, durante una excursión con su hijo Jonathan por los alrededores de Montserrat deja poco margen de actuación a la defensa del investigado. Los agentes sostienen que Jonathan visitó el lugar donde murió su padre días antes del óbito. En concreto estuvo allí los días 7, 8 y 10 de diciembre de 2024. La fatídica excursión tuvo lugar cuatro días después, el 14 de diciembre. Para los investigadores no hay duda de que se trataba de conocer y preparar el terreno.

Otro elemento que según los Mossos y el auto de la juez incrimina a Jonathan, el primogénito de Andic, son las contradicciones en sus dos primeras declaraciones ante los Mossos en calidad de testigo. En la primera aseguró que caminaba unos pasos por delante de su padre, quien habría sacado el móvil del bolsillo para hacer una foto cuando se precipitó por un barranco. En la segunda, afirmó que sólo vio a su padre utilizar el teléfono al principio de la excursión. También dijo que sólo había ido en una ocasión a conocer la ruta que iba a realizar con su padre cuando el análisis de los movimientos de su coche delata los tres días antes citados.

Además, el análisis forense del cadáver del empresario señala a su hijo. No hay marcas en las palmas de las manos, lo que sugiere que Isak Andic cayó como si se lanzara por un tobogán. Otro detalle que apunta a Jonathan es que cambió de teléfono móvil en marzo de 2025, borró el contenido del antiguo y aseguró que se lo habían robado en un viaje de dos días a Ecuador. El cambio de dispositivo telefónico se produjo cuando los medios informaron de la reapertura del caso, que fue abordado en un principio como un accidente de montaña.

Malas relaciones

Los Mossos lograron, pese al cambio de móvil, recuperar conversaciones y mensajes entre padre e hijo que desmienten la versión de Jonathan de que se llevaban bien. Nada más lejos de la realidad. Según los Mossos, Jonathan estaba obsesionado por el dinero y había llegado a exigir a su padre heredar en vida, cosa que consiguió en parte.

La psicóloga que atendía a ambos medió para que el padre cediera a las pretensiones de su hijo. Los investigadores también han recabado testimonios sobre esas malas relaciones, que tuvieron un punto culminante cuando Isak Andic cedió la dirección de Mango a su hijo y tuvo que recuperarla al cabo de un año por la mala gestión del primogénito.

La fundación benéfica

Otro punto de fuerte discrepancia entre ambos era la intención de Isak Andic de crear una fundación para ayudar a los más necesitados a la que destinaría buena parte de su fortuna, la mayor de Cataluña, cifrada en 4.500 millones de euros. Jonathan se enteró de las pretensiones de su padre a mediados de 2024, meses antes de la muerte de su padre. Según los Mossos, ese habría el detonante del supuesto crimen. El relato de los Mossos sostiene que el hijo reconoce ante el padre que su actitud con el dinero es errónea y le propone una excursión para hablar sobre la fundación y otros asuntos económicos. Isak Andic acepta, según los investigadores, "en un intento de reconciliarse con su hijo" que acabaría resultando fatal.

La juez del juzgado de instrucción 5 de Martorell, Raquel Nieto Galván, apunta en su auto a un posible móvil económico en el homicidio. Los Mossos destacan además que la fundación que pretendía crear Isak Andic y de la que tenían constancia tanto sus albaceas como sus tres hijos, Jonathan, Judith y Sara, no se ha constituido. Isak Andic no había cambiado su testamento y su fortuna pasó a sus tres hijos a partes iguales. Uno de los albaceas les recordó el propósito de su padre, pero ninguno de los descendientes del fundador de Mango ha movido el asunto, otro detalle que según los investigadores no favorece la defensa de Jonathan.

El investigado logró eludir la prisión aportando ayer mismo el millón de euros de fianza que solicitaba la fiscalía y la juez. Se le retiró el pasaporte, se le ha prohibido salir de España y debe presentarse una vez a la semana en el juzgado. Su defensa la ejerce Cristóbal Martell, el abogado preferido de los ricos y famosos de Cataluña. La familia defiende la inocencia de Jonathan.