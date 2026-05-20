La Policía expulsa a siete extranjeros multirreincidentes con más de 100 antecedentes en la provincia de Gerona

La Policía Nacional ha ejecutado la expulsión del territorio nacional de siete ciudadanos extranjeros con más de 100 antecedentes policiales y judiciales por distintos delitos, en un operativo desarrollado principalmente en la provincia de Gerona, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

La actuación ha sido coordinada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Gerona, con apoyo de los Mozos de Escuadra y de las Policías Municipales de Banyoles, Sant Hilari Sacalm y Olot. El dispositivo se ha centrado en la localización de perfiles considerados multirreincidentes.

Los agentes han trabajado de forma conjunta en distintos puntos de la provincia para identificar y detener a las personas incluidas en la operación. Asimismo, desde la Policía Nacional se ha subrayado el amplio historial delictivo de los siete expulsados y se ha asegurado que causaban "gran alarma social" en sus zonas de residencia.

Vuelo y repatriación

Una vez confirmado el vuelo fletado para el traslado, se tuvo que activar un dispositivo con un margen de 72 horas para completar todas las fases del procedimiento. En ese tiempo se llevaron a cabo las detenciones, el traslado y la ejecución de las expulsiones.

En España es la Policía Nacional el cuerpo de seguridad que desarrolla de manera competencial y específica la repatriación de ciudadanos extranjeros con agentes especializados y en coordinación con otros organismos oficiales.