Así será la misa de León XIV en la Sagrada Familia: 8.000 asistentes y 1.600 periodistas

La basílica de la Sagrada Familia reunirá a unas 8.000 personas el próximo 10 de junio durante la misa presidida por el papa León XIV y la bendición de la torre de Jesucristo, en el marco de los actos por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. El evento contará con la presencia de los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, y el arquitecto director del templo, Jordi Faulí, han presentado este jueves los detalles del acto en una rueda de prensa celebrada en el interior de la basílica. La organización habilitará dos espacios con capacidad para 4.000 personas cada uno: el interior del templo y una zona exterior situada en la calle Marina, frente a la fachada del Nacimiento.

La Sagrada Familia distribuirá 1.200 invitaciones para asistir dentro de la basílica a través de las parroquias de Barcelona y otras 3.080 para el espacio exterior, donde se instalarán varias pantallas para seguir la ceremonia.

Una misa solemne presidida por León XIV

El programa comenzará a las 10.00 horas con una ofrenda floral en la tumba de Antoni Gaudí. Finalmente, el papa León XIV no participará en este acto porque coincidirá con su visita al monasterio de Montserrat.

La misa solemne empezará a las 19.30 horas y servirá como homenaje al arquitecto catalán. Según la organización, participarán alrededor de 600 cantores de corales catalanas. Tras la celebración litúrgica, el pontífice saldrá al exterior de la basílica para bendecir la torre de Jesucristo.

Xavier Martínez ha definido este momento como un acto "sencillo y humilde" que culminará con un espectáculo tecnológico concebido como homenaje visual a Gaudí.

La ceremonia coincide además con la celebración en Barcelona del encuentro anual de obispos del Mediterráneo, conocido como MED26, por lo que asistirán entre 200 y 250 cardenales y obispos procedentes de España y otros países.

La torre de Jesucristo culminó su construcción en febrero

El arquitecto director de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, ha repasado el proceso de construcción de la torre de Jesucristo, una de las estructuras más emblemáticas del proyecto diseñado por Antoni Gaudí.

Las obras comenzaron en 2018 con la instalación de los primeros paneles a una altura de 85 metros. El proceso concluyó en febrero de 2026 con la colocación de la última pieza de la cruz que corona la torre.

La bendición de esta estructura se convertirá en el acto central de la conmemoración organizada por la basílica con motivo del centenario de la muerte de Gaudí. El programa incluye un total de 31 actividades previstas entre otoño de 2025 y la Navidad de este año.

Martínez ha explicado que toda la programación dispone de un presupuesto de 3,2 millones de euros, financiados íntegramente mediante un plan de mecenazgo impulsado por la propia Sagrada Familia.

Más de 1.600 periodistas acreditados

La visita del papa León XIV ha generado una amplia atención internacional. Según ha detallado la organización, más de 1.600 periodistas han solicitado acreditación para cubrir los actos relacionados con el viaje del pontífice a Barcelona.

La Sagrada Familia habilitará además un centro internacional de prensa próximo al templo con capacidad para unas 450 personas.

El director general de la Junta Constructora ha comparado la expectación actual con la visita de Benedicto XVI en 2010, cuando el entonces pontífice consagró la basílica. "Si en aquella oportunidad el mundo pudo descubrir el interior, en junio descubrirá las torres de la Sagrada Familia", ha señalado Martínez.

La afluencia prevista también ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a trabajar en un dispositivo especial de movilidad en los alrededores del templo. La expectación por la visita papal ya se percibe además en las tiendas de recuerdos cercanas a la basílica, donde han comenzado a venderse camisetas y bolsas con referencias a León XIV y a la Sagrada Familia.