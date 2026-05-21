Illa saca adelante los presupuestos tras ceder a las exigencias de Albiach en vivienda

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han escenificado este jueves en el Palacio de la Generalidad el acuerdo político para tratar de sacar adelante los presupuestos catalanes de 2026, después de que el anterior proyecto de cuentas fuera retirado por el Govern al no lograr el apoyo definitivo de ERC.

La firma del pacto se ha producido en la Galería Gótica del Palacio tras una reunión entre ambos dirigentes en el despacho del presidente. Según ha informado Europa Press, en el encuentro también han participado los equipos negociadores de PSC y Comuns, que llevaban meses negociando una ampliación del acuerdo alcanzado en febrero.

Aquel primer entendimiento permitió a Illa aprobar el proyecto presupuestario sin el apoyo de ERC, pero el Govern acabó retirándolo del Parlament en marzo al no lograr el respaldo definitivo de los republicanos. Tras aquella retirada, los Comuns reclamaron renegociar el pacto para convertir las nuevas cuentas en unos "presupuestos de legislatura", expresión que la formación de Albiach ha utilizado durante toda la negociación.

El bloque de vivienda

El nuevo acuerdo pone el foco especialmente en vivienda, una de las principales reclamaciones de los Comuns. El texto contempla una inversión de 2.500 millones de euros durante la legislatura, de los cuales 1.500 millones procederán de recursos propios y otros 1.000 millones llegarán a través de créditos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

Además, PSC y Comuns han pactado impulsar una proposición de ley para ampliar el parque de vivienda protegida mediante la reconversión de locales comerciales y oficinas en pisos de protección oficial. También se prevé permitir remuntes en edificios públicos e incrementar la densidad urbanística en nuevos desarrollos siempre que el crecimiento vaya destinado a vivienda protegida.

Otra de las medidas incluidas en el acuerdo es la creación de una Dirección General de Disciplina en Vivienda, dependiente del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que asumirá la gestión de las multas derivadas de incumplimientos de la ley de vivienda. Los Comuns plantean además que el responsable de este organismo sea pactado entre ambas partes.

El pacto también consolida el aumento de la dotación de la ley de barrios acordado en febrero. El Govern pasará de los 200 millones anuales inicialmente previstos a 400 millones durante 2026, 2027 y 2028, con una inversión acumulada de 1.200 millones y actuaciones previstas en 120 barrios.

La negociación sobre movilidad

En materia de movilidad, el acuerdo incluye el compromiso de estudiar antes de 2030 una reformulación de la línea R-Aeroport para ampliar el recorrido mediante una futura R4 Nord entre el Aeropuerto de Barcelona y Tarrasa o Manresa. El pacto también contempla estudiar la posibilidad de una R4 Sud. Ambas líneas serían operadas por Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC).

A ello se suma el impulso al estudio de viabilidad del tren-tram de las Tierras del Ebro, que deberá estar finalizado en 2028.

Más allá de vivienda o movilidad, el acuerdo incorpora medidas sociales como la creación antes de verano de un fondo para familias en situación de pobreza energética ante la finalización del convenio con las empresas energéticas para evitar cortes de suministros. El Govern destinará 3 millones de euros este año y otros 10 millones en 2027.

También se pondrá en marcha un plan para incrementar el número de matronas y mejorar la retención de profesionales formadas en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra deberán contar antes de marzo de 2027 con una Comisaría General de Prevención y Denuncia de las Violencias Machistas.

La Tasa Zucman queda fuera

Fuera del acuerdo ha quedado una de las principales propuestas de los Comuns: la llamada Tasa Zucman. La propuesta planteaba impulsar desde el Parlament una iniciativa legislativa para establecer un impuesto mínimo anual del 2% sobre las grandes fortunas de más de 100 millones de euros y trasladarla posteriormente al Congreso de los Diputados.

Los nuevos compromisos se añaden a los pactos alcanzados entre PSC y Comuns el pasado febrero. Entre ellos figuran la reforma de la ley de urbanismo para limitar la compra de vivienda con fines especulativos, el incremento de las ayudas al alquiler, las bonificaciones al transporte público o la asunción por parte de la Generalidad de determinadas obras de Rodalies mediante encomiendas de gestión del Estado.