Izquierda Unida, a machete contra Rufián, su "ego desmedido" y sus izquierdas soberanistas

Gabriel Rufián sigue agitando las arenas movedizas de la izquierda. Tras postularse por primera vez como candidato de una gran alianza de partidos de extrema izquierda, ha recibido toda clase de descalificaciones por parte del secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y dirigente de Izquierda Unida (IU) Enrique Santiago.

El repaso ha tenido lugar en TVE, donde Santiago ha señalado que "los hiperliderazgos individuales y los egos desmesurados han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años". La andanada contra Rufián con el ejemplo de Pablo Iglesias y en menor medida Yolanda Díaz ha sido tan sólo el aperitivo de los ataques de Santiago al portavoz de ERC en el Congreso.

El pasado domingo y tras el buen resultado de Adelante Andalucía, Rufián aseguró en su cuenta de X que "es el momento de las izquierdas soberanistas" y que las "izquierdas españolas son el problema". Para Santiago, en cambio, el problema es Rufián, su ego y su vocación de ejercer una suerte de hiperliderazgo. La propuesta del dirigente comunista pasa por "proyectos colectivos" y "acuerdos con organizaciones políticas y movimientos sociales". También ha destacado otra diferencia con Rufián y es el carácter "federal" de lo que ha definido como "proyecto de país, integral, que satisfaga a todas las personas en cualquier territorio del Estado" frente a la "prioridad regional" del dirigente catalán. Además, ha descalificado el proyecto de Rufián "porque hemos pedido en varias ocasiones que se nos explique pero no lo hemos conseguido".

Los aliados de Rufián

La intervención de Santiago en TVE ha sido la más dura contra Rufián por parte de la izquierda a la que invoca el dirigente de ERC. En Sumar y Más Madrid no son tan refractarios como en IU. Y en los Comuns Rufián ha encontrado una aliada inesperada en la figura de Ada Colau, que considera al igual que las gentes de Podemos que el portavoz republicano tiene un gran tirón entre los electores más jóvenes y es capaz de aglutinar voto disperso de la izquierda.

La campaña de Rufián para montar un frente popular con las siglas de izquierdas, ya sean del interior o periféricas, también impacta en su partido, ERC, contrario por principio a participar de una coalición electoral que incluya formaciones como Podemos o la misma Izquierda Unida. Para ERC, sus referentes son el Bloque Nacionalista Galego y Bildu. Todos los demás partidos les resultan extraños.

En la formación republicana hay un cierto hartazgo con Rufián, pero no se plantean por el momento prescindir del que consideran que es su principal activo electoral más allá del presidente de la formación, Oriol Junqueras. Así, en ERC se insiste en que Rufián repetirá como candidato en las generales si él quiere, aunque sus relaciones con los diputados de su grupo en el Congreso son inexistentes.