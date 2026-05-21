El hijo del fundador de Mango volverá a declarar ante la juez para hacer frente a las conclusiones de los Mossos d'Esquadra que su defensa considera "inexactas y sesgadas". Jonathan Andic contestará a la juez y a la fiscal, según su defensa. La juez apuntaba en su auto que Andic "expresa su voluntad de volver a colaborar con la justicia cuando su abogado haya podido analizar la causa, que consta de más de 1.400 folios".

La investigación de los Mossos y sus conclusiones, asumidas por la juez y la fiscal, apuntan a la participación de Jonathan en la muerte de su padre, que al principio fue investigada como un accidente de montaña. Sin embargo, el cambio de titular del juzgado de instrucción número 5 de Martorell propició un giro radical en el curso del sumario. La nueva juez, Raquel Nieto Galván, estaba de acuerdo con la hipótesis de los Mossos de que la muerte se debió en realidad a un homicidio premeditado.

Para llegar a esa conclusión, los Mossos han recurrido a indicios como las contradicciones en las declaraciones del investigado, las huellas del supuesto resbalón que habría provocado la caída de Isak Andic, el signo de los mensajes de telefonía entre padre e hijo o que Jonathan cambiara de teléfono móvil, dijera que le habían robado el anterior dispositivo en un viaje de dos días a Ecuador y no recuperara el contenido del primer teléfono.

Una huella que parece artificial

En cuanto a la huella de la que se habla en el auto, los forenses de los Mossos sostienen que se tuvo que frotar la suela del calzado de Isak Andic varias veces para dejar impresa una huella que no corresponde con un resbalón. También señalan que las heridas que presentaba el cadáver no eran compatibles con un accidente y que parecía que el cuerpo se hubiera deslizado por un tobogán con los pies por delante.

Que Jonathan Andic visitara el lugar donde se produjo la muerte varias veces días antes del suceso también es un indicio de culpabilidad, según los Mossos. Más si se tiene en cuenta que el investigado dijo que sólo había acudido una vez a fin de preparar la ruta que pretendía hacer con su padre. También operan en contra de Jonathan algunos de los mensajes rescatados del móvil de su padre y de los que se infería una complicada relación entre padre e hijo con ciertas dosis de chantaje emocional por parte de Jonathan, así como un obsesión por el dinero y por cobrar la herencia en vida, siempre según la versión de los Mossos-

El caso presenta muchos flecos aún pendientes de contraste. Este jueves, La Vanguardia, diario que avanzó la detención de Andic, refería que Jonathan fue auxiliado por dos montañeros media hora después de la muerte de su padre. Sin embargo, ese encuentro no consta en los informes de los Mossos porque entendieron que no tenía relevancia.