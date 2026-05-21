Puigdemont provoca una crisis en Junts por el nombre del candidato a la alcaldía de Barcelona

Falta un año para las próximas elecciones municipales pero Junts ya sufre una crisis por el nombre del alcaldable para Barcelona. El líder de la formación, el todavía prófugo Carles Puigdemont, trató de imponer a Josep Rius, quien fuera su jefe de gabinete y que ahora ejerce de concejal, diputado autonómico, vicepresidente y portavoz del partido. Sin embargo, Rius renunció ante la obstinación del aspirante promovido por Xavier Trias, el también concejal Jordi Martí Galbis, de mantener su candidatura. Rius prefirió tirar la toalla antes que sufrir una derrota en unas elecciones primarias.

Con la renuncia del preferido de Puigdemont parecía que el terreno estaba completamente despejado para Martí, pero la dirección de Junts, es decir, Puigdemont y el secretario general, Jordi Turull, no se dan por vencidos y buscan una alternativa a Martí. El que fuera letrado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, no oculta su interés por la candidatura. También se ha sondeado al exconsejero de Sanidad de Junts Josep Maria Argimon (imputado por prevaricación por el retraso injustificado en la vacunación contra el covid de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña durante el año 2021). El exconsejero de Economía y exdirectivo bancario Jaume Giró también tendría aspiraciones, según diversos medios catalanes.

Los que han dicho "no"

También hay una lista de pretendidos que se han negado a aceptar el encargo. En ese cuadro figuran el expresidente de la Generalidad Artur Mas, el empresario Tatxo Benet o el exconsejero de Interior condenado por el golpe de Estado Joaquim Forn.

Pero las negativas y disputas por la candidatura no son el principal problema de Puigdemont y su partido de cara a las próximas elecciones municipales. Las encuestas persisten en augurar un descalabro de Junts en favor de la Aliança Catalana de Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y combativa diputada en el parlamento autonómico.

En las pasadas elecciones municipales, Junts se impuso en la capital de Cataluña. Xavier Trias fue el candidato más votado, pero fue desalojado de la alcaldía por los socialistas con los votos de los Comuns y del PP, en este caso para evitar que la formación separatista se hiciera con la principal vara de mando municipal de la región. La sesión en la que se constituía el Ayuntamiento acabó en bronca y con Trias desencajado y espetando ante los presentes la expresión "que us bombin" (que os den).

El avance de Orriols

Hace cuatro años, Aliança Catalana era una formación minúscula de la que no se sospechaba el potencial de crecimiento a costa de Junts y ERC que le otorgan los sondeos. El discurso contra la inmigración, sobre todo la magrebí, y el desacomplejado separatismo de Aliança Catalana están desplazando voto nacionalista hacia una líder, Orriols, que se niega a hablar en español para exhibir músculo independentista.

Junts elegirá su candidato antes de que acabe junio, aunque todavía no se sabe si Martí tendrá competencia o habrá que recurrir a un proceso de elección para designar candidato.