Un hostelero inmigrante destapa las mafias de empadronamiento y el machismo dentro de sus compatriotas en Cataluña

Sarab, propietario de un bar, ha denunciado a través de sus redes sociales la existencia de redes de explotación económica entre los propios inmigrantes, así como la persistencia de estructuras profundamente machistas que anulan la libertad de las mujeres de su misma comunidad de origen.

Contratos a 15.000 euros y cobros por empadronar

El empresario detalla las propuestas ilegales que recibe de forma habitual en su propio negocio por parte de compatriotas. "Han venido muchos inmigrantes diciéndome: '¡Ostras, Sarab! ¿Que tú harías un contrato de trabajo como lo hacen otros por 10.000 o 15.000 euros?'". Ante estas peticiones, el hostelero asegura que se niega en redondo al considerarlo una forma de trata de personas.

La explotación económica no se limita al ámbito de la regulación laboral, sino que se extiende a las gestiones administrativas básicas ante los ayuntamientos catalanes. Según el testimonio del comerciante, existen personas con residencia consolidada desde hace años que se lucran a costa de los recién llegados en situación de vulnerabilidad. "Inmigrantes que tienen una casa, para hacer el empadronamiento de otro inmigrante en su casa, le demandan dinero, 1.000 euros por un empadronamiento". Sarab apunta directamente a ciertos establecimientos de telefonía situados en el barrio barcelonés de El Raval como lugares donde se genera este negocio ilícito a costa de personas desesperadas.

"El 90% de las mujeres padecen aquí en Cataluña"

El bloque más duro de la denuncia se centra en la situación de aislamiento y desamparo institucional que sufren las mujeres procedentes de India, Bangladés y Pakistán. El empresario afirma de manera tajante que estas comunidades "son prime en machistas" y que las dinámicas de sumisión no se quedan en sus países de origen, sino que se reproducen de forma íntegra en territorio nacional. "El 90% de las mujeres padecen. No padecen en Pakistán, padecen aquí en Cataluña".

Esta situación se traduce en una invisibilización total de la violencia doméstica debido a las barreras culturales y al control familiar, lo que impide que los casos salgan a la luz pública. "Los casos de violencia de género son mucho más altos en Cataluña de lo que pensamos, porque muchas mujeres no pueden denunciar".

El veto familiar a la integración desde la escuela

La falta de adaptación afecta directamente al desarrollo de las segundas generaciones y a la libertad de las menores en el sistema educativo. El hostelero advierte a los docentes catalanes de que la ausencia de las alumnas en actividades escolares o procesos participativos no responde a una elección voluntaria de las menores, sino a una imposición paterna. "Si tú eres maestro o profesor y hay una alumna, mujer principalmente, de Pakistán o India, y te dice que no quiere participar aquí... No es que ella no quiera, es que sus padres no la dejan participar".

El empresario critica con dureza a aquellos ciudadanos que llevan dos décadas residiendo en España pero que exigen aplicar los códigos de sus países de origen en lugar de asumir las leyes locales. "No me gusta la inmigración que no se adapte a la cultura, a la tierra de aquí. Que piensen que aquí las cosas se han de hacer como se hacen en India o Pakistán. No, aquí las cosas se han de hacer como se hacen aquí".



El arraigo empresarial en Lérida

Sarab es actualmente propietario de dos restaurantes en la provincia de Lérida: el establecimiento de gastronomía india Durga, ubicado en la calle Teuleries del centro de la capital ilerdense y reconocido por su cocina tradicional casera, y el Bar la Boira, un nuevo local que promociona de forma activa en sus plataformas digitales y cuya apertura se prevé para fechas próximas.