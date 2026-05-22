Macrorredada por explotación sexual en tres saunas del centro de Barcelona

En total, 83 personas fueron han sido identificadas en un dispositivo policial conjunto desarrollado en el distrito del Eixample de Barcelona el pasado mes de abril, en el marco de una actuación orientada a la detección de posibles casos de explotación sexual en saunas de la ciudad. El operativo se llevó a cabo en tres establecimientos y contó con la participación de Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana de Barcelona.

La intervención policial se inició a partir de una denuncia previa en la que se alertaba de que en estos locales podría estarse ejerciendo la prostitución y de la posible existencia de situaciones de coacción. A partir de esta información, se activaron las unidades especializadas dentro del "Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual", con el objetivo de comprobar la actividad desarrollada en el interior de los establecimientos y detectar posibles víctimas.

Los agentes organizaron un dispositivo coordinado entre los tres cuerpos policiales, centrado en la inspección de locales tipo sauna masculina ubicados en el distrito barcelonés del Eixample.

Inspecciones en tres saunas del Eixample

El operativo se concretó en la inspección de tres saunas. Durante las actuaciones, los agentes realizaron controles de identificación a todas las personas presentes en el interior de los establecimientos en el momento de las intervenciones.

Según la información facilitada, el objetivo de estas inspecciones era doble: por un lado, determinar si existían indicios de delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; por otro, verificar la situación administrativa y laboral de las personas que trabajaban o se encontraban en los locales.

La actuación se desarrolló de forma coordinada entre Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana de Barcelona, que también se encargó de la tramitación de infracciones administrativas detectadas durante las inspecciones.

Personas identificadas y situación detectada

Del total de 83 personas identificadas, 13 eran trabajadores de los establecimientos inspeccionados. Asimismo, se detectó que 7 de los clientes se encontraban en situación administrativa irregular en España, según los datos facilitados tras el operativo.

Estas identificaciones forman parte de las comprobaciones habituales en este tipo de dispositivos, orientados a la detección de posibles situaciones de vulnerabilidad o irregularidad administrativa en el marco de la actividad inspeccionada.

Como resultado de la intervención, la Guardia Urbana de Barcelona levantó un total de 12 actas por infracciones administrativas en los tres locales inspeccionados. De ellas, 5 correspondieron a infracciones graves y 7 a infracciones leves, sin que se hayan detallado públicamente más extremos sobre la naturaleza concreta de dichas infracciones.