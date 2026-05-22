Prisión provisional sin fianza para el acusado de matar a su expareja en plena calle en Gerona

El magistrado del tribunal de instancia de Figueras (Gerona), en funciones de guardia, ha decretado este viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre investigado por la muerte de su expareja en una plaza de la localidad. La medida se adopta por los delitos de homicidio doloso y quebrantamiento de condena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La decisión judicial llega después de los hechos ocurridos el pasado 17 de mayo y de las diligencias previas practicadas por los Mossos d'Esquadra y la autoridad judicial. El caso permanece bajo investigación de la División de Investigación Criminal en Gerona, que continúa recopilando pruebas y declaraciones para esclarecer lo sucedido.

Dos detenciones antes del crimen

De acuerdo con el auto judicial, el investigado fue detenido por primera vez el domingo 17 de mayo por un presunto episodio de maltrato hacia su expareja. Ese mismo día, la víctima solicitó una orden de protección y se activó el protocolo de valoración de riesgo, en el que no se apreció inicialmente "riesgo de sufrir una agresión física grave", según el atestado.

En esa intervención policial constaba la intervención de una navaja de 10,5 centímetros y un parte de lesiones que recogía contusiones, heridas en el rostro, eritema en el cuello, abrasiones en el tórax y lesiones en el labio inferior. La mujer relató además presuntas agresiones físicas, tirones de pelo y amenazas con arma blanca.

El lunes 18 de mayo el hombre volvió a ser detenido tras una pelea en la vía pública, en presencia de su expareja. Ese mismo día, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Figueres, se celebró un juicio de conformidad en el que Fiscalía y acusado alcanzaron un acuerdo: seis meses de prisión con suspensión de la pena y una orden de alejamiento de 250 metros.

El día del homicidio

Según la reconstrucción incluida en el auto, el día del crimen el acusado y la víctima se encontraron en la vía pública, caminaron juntos y acudieron a un establecimiento para comprar alcohol alrededor de las 13:59 horas. Tras consumirlo, el hombre se dirigió a un bazar donde adquirió un cuchillo de grandes dimensiones.

Poco después, y siempre según la investigación judicial, le habría propinado "numerosas cuchilladas" que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

Los servicios de emergencia no pudieron reanimar a la víctima, mientras que el detenido fue localizado en la misma zona y arrestado por los Mossos d'Esquadra.

Investigación en curso

La División de Investigación Criminal mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluyendo el análisis de grabaciones, testimonios y pruebas materiales recogidas en la escena.

El procedimiento continúa en el ámbito del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Figueres, que asumirá la instrucción del caso.