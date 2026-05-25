Puigdemont utiliza la Inteligencia Artificial para traducir al catalán la nueva encíclica del Papa

El expresident de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha publicado en las redes sociales una traducción al catalán de Magnifica humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV publicada de forma oficial este lunes.

A falta de una versión institucional en catalán por parte del Vaticano, Puigdemont ha recurrido al asistente de inteligencia artificial Claude para crear de forma inmediata tanto un sitio web provisional como una versión descargable en formato Word. "Todavía no hay una versión oficial en nuestro idioma, pero le he pedido a Claude que cree un sitio web", escribía en X.

"Todavía no he leído la encíclica ni revisado la traducción, pero me pareció prioritario tener ahora mismo una primera versión provisional en catalán, a la espera de una versión oficial o revisada", ha explicado el político, pidiendo disculpas de antemano por los posibles errores, ya que ha confesado que todavía no ha tenido tiempo de leer el texto completo ni de revisar exhaustivamente la traducción.

El @Pontifex Lleó XIV acaba de publicar l'encíclica Mangifica Humanitas (https://t.co/Keo61yCeSp), on parla de la humanitat davant el repte de la intel·ligència artificial. No hi ha versió oficial a la nostra llengua, però he demanat al Claude que en faci una web en català… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 25, 2026

La paradoja de apoyar la crítica al consumo de la IA... usando IA

La iniciativa de Puigdemont guarda una llamativa ironía que el propio político ha querido destacar. La encíclica de León XIV aborda precisamente la preservación de la humanidad y los desafíos éticos en la era de la inteligencia artificial.

En su mensaje, el líder de Junts ha hecho una alusión directa al punto 101 del documento papal, el cual alerta sobre el enorme impacto ecológico que supone el desarrollo de estas tecnologías: "La rápida y acrítica adopción de la IA nos expone a diversos riesgos, como la subestimación del impacto ambiental. Los sistemas de IA actuales requieren grandes cantidades de energía y agua, contribuyen significativamente a las emisiones de dióxido de carbono y consumen recursos de forma intensiva".

Los enlaces compartidos

Puigdemont ha ofrecido la descarga del archivo de texto para aquellos usuarios que prefieran leer la encíclica en local y así "guardar 'tokens', créditos o como se llamen", contribuyendo a su manera al ahorro de recursos energéticos que critica el Pontífice.

El político ha facilitado a sus seguidores el acceso al texto oficial en la web del Vaticano, así como los dos servidores que ha creado con el contenido traducido: la web y el documento de descarga (.docx), adelantándose así a los canales oficiales de la Iglesia.

La visita del Papa a Barcelona

La visita del Papa León XIV a España está programada para el próximo mes de junio de 2026.

El Pontífice iniciará su estancia en Madrid, la capital del país, donde pasará la mayor parte de las jornadas y donde coincide en el tiempo con la gira de Bad Bunny.

El próximo 10 de junio acudirá a la Sagrada Familia, donde participará en el acto de conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y aprovechará para bendecir la recién terminada Torre de Jesucristo. En este evento ya está confirmada la presencia de autoridades como el president Salvador Illa.