Detenido tras subirse al techo de un autobús y dañar varios coches en Tortosa

Una intervención policial y de emergencias poco habitual alteró la normalidad en Tortosa después de que un joven de 20 años se subiera al techo de un autobús y se negara a bajar durante más de media hora.

Los hechos ocurrieron sobre las 14.45 horas en la calle Lamote de Grignon, situada en el barrio del Temple, cuando el teléfono de emergencias 112 recibió el aviso de que un hombre permanecía encaramado sobre el vehículo. Hasta la zona se desplazaron patrullas de los Mossos d'Esquadra, agentes de la Policía Local de Tortosa, efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y varias dotaciones de Bombers.

La situación obligó a interrumpir temporalmente el servicio del autobús mientras los pasajeros permanecían en el interior y los equipos de emergencia trataban de convencer al joven para que descendiera por su propio pie. Los bomberos llegaron incluso a desplegar una autoescala ante la posibilidad de que fuera necesaria una intervención para bajarlo del techo del vehículo.

🚨 Un individuo se sube al techo de un autobús en Tortosa 👀 El suceso ocurrió este fin de semana en Tortosa, Tarragona, cuando un hombre se encaramó al techo de un autobús en plena vía pública.#Tortosa #Tarragona #Sucesos #Mossos #CronicaGlobal pic.twitter.com/soz22bArlR — Crónica Global (@cronicaglobal) May 26, 2026

Finalmente, el hombre accedió a bajar voluntariamente sin que se registraran heridos. Una vez en el suelo, fue detenido acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Segunda detención horas después

El episodio no terminó con ese arresto. El joven quedó en libertad y regresó esa misma noche a las inmediaciones de la estación de autobuses de la localidad, donde presuntamente causó daños en varios vehículos estacionados.

Según la información difundida sobre el caso, rompió algunos cristales de coches aparcados en la zona, lo que motivó una nueva actuación policial. El individuo fue localizado y detenido de nuevo por agentes de la policía ñocal de Tortosa.