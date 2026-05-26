La defensa de Jonathan Andic usa una caída previa de su padre para desmontar la acusación

La investigación sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha incorporado un nuevo elemento que podría resultar relevante para la defensa de su hijo, Jonathan Andic. Según ha publicado El Periódico, el empresario sufrió una caída en la sede de Mutua Universal apenas tres meses antes del accidente mortal ocurrido el 14 de diciembre de 2024 en Collbató.

Fuentes cercanas al caso citadas por El Periódico aseguran que el incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad del edificio y que esas imágenes ya obran en poder de la defensa de Jonathan Andic, encabezada por el abogado Cristóbal Martell. Los letrados estudian ahora la posibilidad de incorporar ese material audiovisual a la causa para reforzar su versión de lo sucedido en la ruta de las Cuevas de Salnitre, donde falleció el empresario.

La muerte de Andic se produjo mientras paseaba con su hijo por un sendero frecuentado habitualmente por excursionistas y considerado de escasa dificultad. De acuerdo con la investigación, el fundador de Mango presuntamente tropezó en el único tramo comprometido del recorrido: un paso estrecho, de apenas tres o cuatro metros y sin protección lateral, desde el que podía perderse el equilibrio y precipitarse por una ladera hasta un barranco de unos cien metros.

La caída previa

La caída registrada meses antes en la sede de Mutua Universal podría adquirir relevancia dentro de la investigación porque ayudaría a explicar lo ocurrido en un recorrido que, en principio, no entraña un riesgo especial. Según la información publicada por El Periódico, ese episodio previo podría apuntar a una posible inestabilidad física o a algún tipo de patología.

Aunque la defensa no ha detallado todavía cómo pretende utilizar las grabaciones de seguridad, sí analiza incorporarlas al procedimiento abierto en el juzgado de instrucción número 5 de Martorell.

La magistrada encargada del caso, Raquel Nieto Galván, mantiene imputado a Jonathan Andic por un presunto delito de homicidio. En el auto de prisión, la jueza describe la zona donde ocurrieron los hechos como un camino "que no presenta ninguna dificultad" excepto "el punto en concreto donde se producen los hechos".

Los indicios

La instructora considera especialmente relevante que Jonathan Andic visitara el lugar de la caída hasta en tres ocasiones durante los días previos al fallecimiento de su padre. En la resolución judicial también se menciona una supuesta mala relación entre ambos y una presunta "obsesión por el dinero" por parte del hijo del empresario.

Junto a esos elementos, la jueza incluyó entre los indicios un teléfono móvil presuntamente robado en Ecuador y varias contradicciones detectadas en la declaración del investigado. Con todo ello acordó su ingreso en prisión bajo fianza de un millón de euros, cantidad que Jonathan Andic abonó "en apenas media hora", según recoge el texto judicial.

Mientras tanto, la defensa ultima el recurso contra el auto de la magistrada. El equipo de Martell pretende desmontar los siete indicios recogidos por la jueza, entre ellos la posible alteración de la escena del accidente. Según la resolución, basada en informes de los Mossos d'Esquadra, en el lugar apareció una huella supuestamente "deliberada".

Salida de Mango

En paralelo al avance de la causa judicial, Jonathan Andic ha anunciado en una carta abierta que deja temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en defender su inocencia, según informa EFE.

El hijo del fundador de la compañía conservará, no obstante, sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales", tal y como explica en el escrito.