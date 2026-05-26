Retrasos de más de 30 minutos en Cercanías por un robo de cobre y una avería en Gerona

Los trenes de las líneas R2 Norte y R11 de Cercanías circulan este martes con demoras de más de 30 minutos debido a dos incidencias registradas en distintos puntos de la red ferroviaria catalana. Según ha informado Cercanías en un mensaje difundido en la red social X, las afecciones se deben a un robo de cobre entre Granollers y Cardedeu (Barcelona) y a una incidencia en la infraestructura entre Figueras y Llansá (Gerona).

Rodalies Catalunya, línea R2 Nord: Se están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización entre Granollers Centre y Cardedeu provocada por un robo de cable.

Se está trabajando para solventarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) May 26, 2026

Las incidencias se han producido alrededor de las 8:15 horas y afectan tanto a servicios de cercanías como regionales y de media distancia. Técnicos de Adif trabajan en ambos puntos para intentar restablecer la circulación habitual lo antes posible.

El robo de cable

La incidencia que afecta a la línea R2 Norte tiene su origen en un robo de cable de cobre entre las estaciones de Granollers y Cardedeu, en la provincia de Barcelona. Esta situación provoca retrasos superiores a los 30 minutos en los servicios ferroviarios que circulan por este tramo.

Como consecuencia de la afección, los trenes regionales realizan parada en todas las estaciones comprendidas entre Granollers Centro y Massanet-Massanas. Además, los servicios de media distancia también han modificado temporalmente su funcionamiento y efectúan parada en todas las estaciones entre Granollers Centro y San Celoni.

Adif mantiene desplazados a técnicos sobre el terreno para reparar los daños ocasionados y recuperar la normalidad en la circulación ferroviaria. La línea R11 también presenta retrasos de más de media hora debido a una incidencia en la infraestructura ferroviaria entre Figueras y Llansá, en la provincia de Gerona.

Cercanías no ha detallado la naturaleza concreta de esta incidencia, aunque sí ha confirmado que afecta al funcionamiento habitual de los trenes que circulan por este corredor ferroviario.