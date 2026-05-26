"Tic, tac, tic, tac...": el mensaje del abogado de Puigdemont sobre Zapatero y Sánchez

Carles Puigdemont todavía no se ha pronunciado sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Su partido, Junts per Catalunya (JxCat), está a la espera de la declaración judicial del expresidente socialista, prevista para el próximo 2 de junio. Sin embargo, cada vez son más las voces que reclaman explicaciones a los socialistas, unas explicaciones que de momento se limitan a mostrar su adhesión al imputado.

A la espera de más revelaciones del sumario y de la investigación, el abogado de origen chileno Gonzalo Boye (condenado por colaboración con la banda terrorista ETA en el secuestro de Emiliano Revilla) es la voz más autorizada del entorno del prófugo que ha aludido directamente al caso Zapatero. De sus mensajes en la red social X y de sus artículos de opinión se desprende que en Junts no confían ni en la inocencia del expresidente (su interlocutor junto a Santos Cerdán, otro imputado del PSOE), ni en que se pueda mantener por mucho tiempo el apoyo al Gobierno. Solo el hecho de que todavía no se haya materializado la amnistía para Puigdemont retiene a los separatistas de Junts.

En sus últimos mensajes en X, Boye utiliza expresiones como "Tic, tac, tic, tac..." para comentar noticias sobre las derivadas de la supuesta corrupción del grupo Zapatero que señalan directamente a Óscar Puente y para arremeter contra los socialistas. Así, en otro de sus mensajes más recientes, Boye afirma: "Algunos llevan años diciendo que, cuando al PP le va mal en un juicio, no cambia de abogado: cambia de juez. Lo que omiten es que, a la luz de lo que estamos viendo, cuando al PSOE le va mal, no cambia de abogado ni de juez: cambia de fiscal".

Algunos llevan años diciendo que, cuando al PP le va mal en un juicio, no cambia de abogado: cambia de juez. Lo que omiten es que, a la luz de lo que estamos viendo, cuando al PSOE le va mal, no cambia de abogado ni de juez: cambia de fiscal. La trama de Zapatero presumía de… — Gonzalo Boye (@boye_g) May 26, 2026

La ruptura parece más que evidente a pesar de que Carles Puigdemont mostraba una cierta confianza y optimismo por el hecho de que el interlocutor designado por Pedro Sánchez para abordar la agenda conjunta entre Junts y el Gobierno fuera José Luis Rodríguez Zapatero, tenido por medios y partidos en Cataluña como uno de los pocos socialistas sensibles, comprensivos y hasta cómplices frente al denominado "conflicto catalán".

"La clave es ofrecer garantías"

Este lunes, Boye recurría a su colaboración en el digital independentista El Nacional para exponer lo que parecen ser las condiciones de Junts para comenzar a hablar con el PP. "Si el PP trata a Junts y al PNV como enemigos, solo le quedará Vox. Si se desacompleja y los acepta como interlocutores parlamentarios, pese a las profundas discrepancias, se abre un espacio distinto, que no cómodo, pero políticamente fértil. La clave es ofrecer garantías, respeto institucional y una agenda negociable que no obligue a renunciar a lo esencial", escribía el abogado.

Acto seguido enunciaba algunas de las condiciones indispensables: "En todo caso, esa reconstrucción no puede hacerse como si nada hubiese ocurrido. Si el PP quiere cicatrizar heridas, debe entender que se parte de un terreno devastado por años de negación y de lectura exclusivamente penal del conflicto catalán. Después del 1 de octubre de 2017, optaron por tratar al independentismo no como adversario político con base social real, sino como anomalía a reprimir, aislar o derrotar judicialmente. A ello se suma la ley de amnistía, concebida para cerrar la persecución penal y devolver el conflicto al terreno político, que sigue sin desplegar todos sus efectos por su inaplicación o bloqueo desde determinados órganos judiciales. Cualquier recomienzo exigirá garantías de que no se pretende prometer diálogo mientras se mantiene intacta la lógica de la excepción y la judicialización permanente".