Alejandro Fernández se presenta a la reelección para seguir al frente del PP catalán

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha anunciado este martes que optará a la reelección al frente de la formación en el congreso que el partido celebrará el próximo 27 de junio. El dirigente popular ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con más ilusión que nunca" y con el objetivo de seguir ampliando el espacio político del partido en Cataluña.

En un vídeo difundido en redes sociales y recogido por Europa Press, Fernández ha reivindicado el crecimiento experimentado por el PP en las últimas elecciones autonómicas, en las que la formación pasó de tres a quince diputados en el Parlament. "Queremos continuar creciendo, y queremos trasladar a la ciudadanía de Cataluña la alternativa que tanto necesita a la izquierda y al nacionalismo", ha afirmado.

El líder popular también ha vinculado su candidatura al proyecto nacional del partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo. En este sentido, ha defendido la necesidad de "garantizar desde Cataluña el cambio político en España de la mano de Alberto Núñez Feijóo".

Con más ilusión que nunca, presento mi candidatura a la reelección a la Presidencia del PP de Cataluña: pic.twitter.com/hGJXqj0dWD — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) May 26, 2026

Un congreso pendiente desde 2022

La convocatoria del congreso regional fue anunciada por Feijóo el pasado día 18 y pondrá fin a más de siete años sin un cónclave autonómico del partido en Cataluña. El último se celebró en noviembre de 2018 y la renovación orgánica estaba pendiente desde 2022.

La decisión de Fernández llega además después de que el secretario general del PP, Miguel Tellado, le animara este fin de semana a presentarse de nuevo durante la Junta Directiva del PP catalán celebrada en Barcelona. Según trasladó el partido, el congreso llega con una "exhibición de unidad".

Superadas las tensiones internas

La reelección de Fernández se da prácticamente por hecha dentro del partido, según apuntan fuentes populares citadas por Europa Press. El dirigente habría superado además las desavenencias con la cúpula nacional que marcaron la relación entre ambas direcciones durante los últimos años.