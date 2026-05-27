El rastro catalán de Zapatero: de Huawei a Illa y el contrato de la fibra óptica

Las empresas salpicadas por la trama de José Luis Rodríguez Zapatero aseguran que los pagos al expresidente socialista son estrictamente legales y corresponden a servicios efectivamente prestados que engloban conferencias, labores de asesoramiento estratégico, mediación y servicios editoriales. Esa es la línea de defensa de la consultora Thinking Heads, de la que Rodríguez Zapatero habría cobrado más de 350.000 euros desde 2014 y hasta 2025, años en los que el expresidente investigado por tráfico de influencias entre otros delitos ejercía como presidente del consejo asesor.

La vinculación de Zapatero con esa entidad, que se define como "consultora estratégica especializada en el posicionamiento de líderes, reputación corporativa y gestión de la influencia", ha cobrado aún más relevancia por la presencia en ella de Sergi Sabrià, un tenebroso exdirigente de ERC apartado del partido al trascender que diseñaba y dirigía las campañas de falsa bandera de la formación de Oriol Junqueras. Entre sus hitos, los carteles en los que se ridiculizaba a los hermanos Maragall por el alzhéimer de Pasqual, el exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalidad. Sabrià formaba parte del núcleo duro de ERC y era persona de la máxima confianza de Junqueras y del que fuera presidente de la Generalidad Pere Aragonès, hasta el punto que su último cargo público fue el de viceconsejero de Estrategia y Comunicación del 'Govern' y director de la Oficina de Comunicación y Estrategia del "president" Aragonès.

Sabrià abandonó ERC en el verano de 2024 y reapareció en la escena pública en marzo de 2025, cuando se supo de su incorporación a Thinking Heads. El digital catalán Vilaweb fue quien desveló que Sabrià había sido nombrado "director de consultoría en las áreas de comunicación estratégica y consultoría política" y que trabaja en Madrid, Cataluña y Latinoamérica. La empresa comenzó siendo una agencia de conferenciantes fundada en 2003 por Daniel Romero-Abreu y dispone de oficinas en Madrid, Miami y Seúl.

Illa: "Ni nos doblan ni nos rendimos"

Pero los pagos de esa consultora y las conexiones con ERC son tan sólo la punta del iceberg de los intereses catalanes en la trama Zapatero. El aún prófugo Carles Puigdemont ha roto su silencio sobre el caso Zapatero para implicar en los negocios turbios al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El líder de Junts les imputa "un especial interés con la China". Puigdemont respondía unas declaraciones de Illa en las que mostraba su confianza en Zapatero y proclamaba en tono pomposo que "ser socialista es una forma de estar en el mundo y es creer en la dignidad cuando es difícil, es creer en la justicia cuando cuesta y es creer en la gente cuando otros miran hacia otro lado. Esto es ser socialista. Y ni nos doblan ni nos rendimos".

Puigdemont señala a Illa y Zapatero

"Menos victimismo y más explicaciones. Que se necesitan muchas, especialmente para saber de dónde viene vuestro especial interés con la China", le espetaba Puigdemont al presidente catalán en la red social X. El dirigente separatista aludía de esta forma a contratos como el firmado por el Gobierno de España con Huawei para los servidores del sistema de almacenamiento de las escuchas policiales y judiciales o la especial relación de Salvador Illa con la misma Huawei.

El pasado mes de julio, el presidente de la Generalidad realizó un viaje a China y visitó la sede de la compañía Huawei en pleno conflicto por el contrato del Ministerio del Interior. Illa trató de restar importancia a la cita, pero prueba de su trascendencia fue que se prohibió el acceso de la delegación de periodistas que acompañaba al presidente de la Generalidad y no se pudieron tomar imágenes.

La fibra óptica catalana

Illa aseguró que el encuentro se tenía que interpretar en el marco del patrocinio de la tecnológica china al Mobile World Congress, el certamen de telefonía móvil que se celebra cada año en Barcelona. Pero en marzo de este mismo año Libre Mercado daba cuenta de que la Generalidad dejaba fuera a Telefónica y entregaba el despliegue de la red de fibra óptica en las infraestructuras públicas catalanas a la unión de empresas formada por la catalana Sirt y la polémica Huawei, que lo mismo hacía contratos a las hijas de Rodríguez Zapatero que contrataba con la Generalidad de Illa.

Del señalamiento de Puigdemont se infiere que el expresidente golpista ha perdido toda su confianza en Zapatero, su interlocutor en las negociaciones en Suiza posteriores al pacto de investidura de Pedro Sánchez y un personaje clave en operaciones socialistas con el independentismo como los indultos y la amnistía a cambio de sostener a Pedro Sánchez en Moncloa.

El Hard Rock

Junto a los negocios consumados por la trama de Zapatero y los cobros registrados consta también un fracaso en el intento de cobrar una comisión del 3%, como en el caso de los Pujol y Convergencia, a cuenta del proyecto del parque de atracciones y complejo turístico del Hard Rock de Tarragona, que no llegó a ejecutarse. Una sociedad de Julio Martínez Martínez, el "lugarteniente" y "lacayo" de Zapatero pretendía adjudicarse una comisión del 3% por "servicios de asesoramiento" en relación a un contrato de 2.000 millones.