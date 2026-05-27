"Estamos cumpliendo con el catalán", aseguró el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, durante la presentación del balance del primer año del Pacto Nacional por la Lengua, el plan lingüístico de imposición del catalán impulsado por el Gobierno autonómico socialista. En plena sintonía con los postulados identitarios y lingüísticos del pujolismo, Illa afirmó que "el catalán debe ser la lengua que todo el que vive o trabaja en Cataluña sienta como suya independientemente de dónde viva, piense como piense y venga de donde venga".

En su alocución, el dirigente socialista presumió de que el nuevo presupuesto de la Generalidad dedica más de 120 millones de euros a sus políticas lingüísticas y dijo que "cada euro destinado al catalán es una inversión para mejorar el país, para mejorar nuestra cohesión y para mejorar la vida de todo el mundo". Asimismo señaló que 21 millones irán destinados a aumentar las denominadas "aulas de acogida" y otros 50 para la promoción digital del catalán en "pantallas, redes sociales y plataformas".

Además, Illa aprovechó el acto, celebrado el martes por la tarde, para anunciar la creación de la Oficina de Protección de Derechos Lingüísticos, un organismo para recoger y canalizar las denuncias de los ciudadanos siempre que tengan que ver con supuestas discriminaciones por el uso del catalán. Las denuncias de signo contrario quedan totalmente excluidas del plan de acción del nuevo "chiringuito" lingüístico.

Funcionamiento

A tal efecto, la oficina estará compuesta por dos letrados de la administración autonómica y cuatro técnicos y dependerá de la Secretaría General de la Consejería de Política Lingüística, en manos del ex alto cargo de ERC Francesc Xavier Vila. Según la tesis de Illa y de Vila, la creación de este nuevo organismo se debe a la "demanda reiterada de la sociedad civil".

Según la propaganda de la Generalidad, la Oficina de Protección de Derechos Lingüísticos centralizará los trámites para hacerlos más ágiles y efectivos. Se creará un acceso directo a través de la Sede Electrónica de la Generalidad para recibir casos tanto del ámbito público como del privado. Una vez recibida la queja, el equipo de técnicos evaluará el caso, ofrecerá asesoramiento legal gratuito y ayudará a redactar recursos. También podrá derivar el caso para abrir expedientes sancionadores o, directamente, impulsar acciones ante los tribunales.