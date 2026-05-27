Junts suma otro nombre para Barcelona: Pilar Calvo también irá a las primarias

La carrera interna de Junts para designar a su candidato a la Alcaldía de Barcelona en las municipales de 2027 sigue sumando nombres. La diputada en el Congreso y presidenta del consejo nacional del partido, Pilar Calvo, también concurrirá a las primarias que la formación pondrá en marcha en las próximas semanas, según ha adelantado Rac1 y ha confirmado EFE.

Periodista de profesión, Calvo ocupa un escaño en el Congreso desde 2021 y se incorpora así a una pugna interna que todavía permanece abierta y en la que ya han empezado a posicionarse varios dirigentes del espacio posconvergente. El proceso arrancará formalmente el próximo 1 de junio, fecha en la que la dirección del partido prevé aprobar la constitución de la Comisión Municipal Territorial de Junts por Barcelona, el órgano encargado de dirigir la elección del futuro alcaldable.

Más aspirantes sobre la mesa

Hasta ahora, el único aspirante que había confirmado públicamente su intención de participar era el actual líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis. Martí asumió la dirección del grupo municipal después de la salida del exalcalde Xavier Trias, que renunció al acta tras las elecciones municipales.

A la espera de concretar más candidaturas, otras figuras destacadas del partido también estudian dar el paso. Es el caso del exdiputado y abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que aseguró estar "con fuerzas y ganas" de optar a la candidatura aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva.

Según EFE, también valoran presentarse la diputada del Parlamento de Cataluña y secretaria primera de la Mesa, Glòria Freixa, así como el exconsejero de Economía Jaume Giró, que por el momento tampoco descarta entrar en la competición interna.

La dirección de Junts trabaja con la previsión de cerrar el proceso antes del 21 de junio y llegar a esa fecha con un candidato ya designado para las municipales de 2027.