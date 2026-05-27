Las bibliotecas públicas de Cataluña afrontan una huelga indefinida antes de la Selectividad

Las bibliotecas públicas de la provincia de Barcelona inician este martes una huelga indefinida diaria convocada por el comité de empresa del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona. A partir del viernes 29 de mayo, la protesta se ampliará a trabajadores de bibliotecas públicas de toda Cataluña, en plena recta final antes de la Selectividad, prevista para los días 9, 10 y 11 de junio.

La movilización comenzó el pasado 20 de abril con paros durante la semana de San Jorge y ha continuado desde entonces con huelgas indefinidas los sábados en las bibliotecas barcelonesas.

Sin avances

La nueva convocatoria llega después de cerca de dos meses de negociaciones que, según los representantes de los trabajadores, no han producido "avances suficientes". El comité de empresa, integrado por la Intersindical y la CGT, denuncia la "negativa o falta de respuesta" a varias de sus reivindicaciones laborales. Entre ellas, reclaman horarios "que cumplan la legalidad y permitan la conciliación" y la equiparación de condiciones con el resto del personal municipal.

Los sindicatos sostienen que el sector bibliotecario es un "colectivo invisibilizado y precarizado" y critican la situación laboral del personal de las bibliotecas públicas.

Además, consideran que el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de Bibliotecas son responsables del posible cierre o alteración de servicios en "época de exámenes", coincidiendo con uno de los momentos de mayor afluencia de usuarios.