Illa pone en duda la "casualidad" de que Pedraz pida investigar la campaña del PSC

El día después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenara el registro en la sede del PSOE y reclamara toda la documentación sobre la financiación de la campaña electoral del PSC que llevó a Salvador Illa a la presidencia de la Generalidad, el dirigente socialista ha asegurado que el cerco judicial obedece a una campaña para destruir al Partido Socialista.

"Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y respeto a la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad y sé distinguir una coincidencia de lo que no es una coincidencia", ha asegurado el presidente catalán en una intervención en un acto de Prensa Ibérica.

La fuerza de los y las socialistas viene de nuestras convicciones y de nuestros valores. Nadie nos doblegará. La verdad se acaba imponiendo siempre. pic.twitter.com/Lu7A9A8fck — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) May 28, 2026

En su intervención, Illa ha manifestado que "la democracia descansa en el concepto de verdad y la verdad se acaba imponiendo siempre. Puede tardar más o puede tardar menos, pero se acaba imponiendo. Y descansa también en el concepto de pluralidad, que significa contrastar las distintas visiones que hay en las sociedades abiertas como la catalana y la española. Contrastar orientándonos siempre al bien común, no a la destrucción ni al aniquilamiento del que piensa distinto. Esto no es democracia ni es ser demócrata. Esto es ser otra cosa".

Un tanto desencajado y en tono severo ha repetido en parte las declaraciones que hizo tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: "En este marco plural, yo he escogido una opción, que es la de ser socialista, que es una manera de pensar política, es una posición política, pero también una manera de estar en el mundo que consists en creer en la dignidad cuando es difícil, en creer en la justicia cuando cuesta y en creer en la gente cuando muchos miran para otro lado".

"No se nos doblega"

También ha señalado que "nuestra fuerza, que la tenemos, no proviene de estar al frente de determinadas instituciones, sea el Gobierno de España, sea el Gobierno de Cataluña, sean tantos y tantos ayuntamientos. Proviene de nuestros valores, que llevamos cultivando 140 años y que vamos a cultivar durante muchos años más. Y con esos valores, digo también claro: no se nos doblega. Quien piense que lo va a conseguir se equivoca".

Los socialistas catalanes aseguran estar dispuestos a colaborar con la investigación del juez Pedraz y afirman que toda la documentación sobre la pasada campaña autonómica es pública y está depositada en la Sindicatura de Cuentas catalana.

El PP y Junts han exigido la comparecencia en el Parlamento de Salvador Illa para que ofrezca explicaciones sobre estos expedientes judiciales y sobre el contrato firmado por la Generalidad con Huawei para la fibra óptica de las infraestructuras públicas de Cataluña, contrato que asciende a 127 millones de euros y que fue suscrito el pasado marzo tras rechazar ofertas de otras empresas como Telefónica.