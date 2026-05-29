Gerona usa mayoritariamente el catalán, pero pocos lo mantienen si les responden en castellano

El catalán continúa siendo la lengua de uso habitual mayoritaria en Gerona. Así lo refleja la primera Encuesta de usos lingüísticos elaborada por el Ayuntamiento junto a la Universidad de Gerona, que sitúa en el 60,7% el porcentaje de vecinos que utilizan esta lengua en su día a día, ya sea de forma exclusiva o combinada con el castellano. Frente a ello, un 26,6% asegura expresarse habitualmente en castellano, mientras que un 12,7% emplea otras lenguas.

El estudio coloca además a la capital gerundense por encima de la media catalana en uso social del catalán. Tal y como recoge Europa Press, la cifra registrada en Gerona supera ampliamente el porcentaje del conjunto de Cataluña, aunque todavía se mantiene por debajo de la media provincial. Pese a ello, el informe destaca el peso que conserva el catalán en la vida cotidiana de la ciudad cuando se contabilizan tanto los hablantes exclusivos como quienes alternan ambas lenguas.

La encuesta concluye además que el catalán sigue predominando en prácticamente todos los ámbitos analizados. Su presencia resulta especialmente elevada en las relaciones laborales y académicas, pero también en el comercio, la restauración, las actividades deportivas o la atención sanitaria. En varios de esos espacios, más de siete de cada diez encuestados afirman utilizarlo de manera habitual, lo que evidencia la fuerte implantación social de la lengua en buena parte de la vida diaria de la ciudad.

El alcalde pide reforzar el uso social

El alcalde de Gerona, Lluc Salellas, defendió la necesidad de seguir reforzando el uso social de la lengua catalana y sostuvo que el porcentaje actual todavía queda lejos de lo que, a su juicio, debería representar la ciudad. En este sentido, animó a mantener el catalán en las conversaciones cotidianas y apeló a la implicación de la ciudadanía para consolidar su presencia en todos los ámbitos sociales.