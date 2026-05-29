Junts pide elecciones: "Nosotros no tenemos el botón de la moción de censura"

A Junts le han entrado de repente las prisas por alejarse cuanto más mejor del Gobierno de Pedro Sánchez. El partido que avaló la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía por el golpe de Estado ya no quiere saber nada ni de Sánchez, ni de Zapatero, ni del PSOE. Conscientes de que Pedro Sánchez ya no tiene nada que ofrecerles, han decidido soltar lastre.

A la estela del PNV, que también reclama elecciones anticipadas tras las últimas revelaciones sobre la corrupción tanto en el PSOE como de "referentes morales" tan significados como José Luis Rodríguez Zapatero, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que su formación "no está para sostener gobiernos españoles" y ha pedido un adelanto electoral.

De modo que uno de los partidos que facilitó que Pedro Sánchez se anclara en la Moncloa a pesar de haber perdido las elecciones frente al popular Alberto Núñez Feijóo, pide comicios cuantos antes y destaca que rompió con el Gobierno y el PSOE hace meses, cuando cesaron los contactos de los enviados del Gobierno con Carles Puigdemont en Suiza.

Dichos enviados eran Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, dos de los más notorios investigados por corrupción, dirigentes del agrado de Puigdemont y la cúpula de su partido. De hecho fue con Santos Cerdán con quien pactaron en Bruselas la investidura de Sánchez y la dieron a conocer un 9 de noviembre de 2023, cuando se cumplían nueve años del primer referéndum separatista, en 2014.

Del idilio a la ruptura

El idilio entre los dirigentes de Junts y del PSOE ha dado paso a un enfriamiento paulatino de la relación en la medida en que el Gobierno era incapaz por falta de mayoría parlamentaria de satisfacer las peticiones separatistas. También enturbió la relación el hecho de que la amnistía no alcance aún a Puigdemont, pendiente de la justicia europea primero y de la posterior ratificación del Tribunal Constitucional.

En declaraciones a TVE, Míriam Nogueras ha señalado que aunque acudirán al Congreso a escuchar las explicaciones de Pedro Sánchez no esperan nada del presidente del Gobierno, salvo que convoque elecciones. "El año pasado Pedro Sánchez ya compareció por esto mismo (la corrupción) y todo aquello que dijo que haría después de un año no se ha hecho. De hecho, la situación es cada vez más grave". Junts lanza de repente un reproche moral que se guardó para sí cuando decidió hacer presidente a Sánchez. Y le acusa incluso de esconderse en su agenda internacional.

Nogueras (Junts): "Sánchez entra porque el Gobierno anterior era corrupto. Parece que la historia de España consiste en que vayan entrando y saliendo gobierno corruptos (...) Puigdemont se sometió a un cuestión de confianza y la supero" #LaHora29M pic.twitter.com/O44VPAvVSl — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 29, 2026

Equidistancia

Sin embargo, Nogueras trata de mantener las distancias con el PP y mete a la formación de Núñez Feijóo en el mismo saco que al PSOE: "El Gobierno de Pedro Sánchez entra porque el anterior era corrupto y parece que la historia de España consiste en que vayan entrando y saliendo gobiernos corruptos. Sea PP, sea PSOE". En cuanto a la posibilidad de una moción de censura, Nogueras ha señalado que "nosotros no tenemos el botón ni de las elecciones ni tenemos el botón de la moción de censura".