La defensa de Andic aprovecha un informe de los Mossos para acusar a la juez de ignorar informaciones clave

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ha entrado en una nueva fase de confrontación judicial. La defensa de su hijo mayor, Jonathan Andic, ha elevado a la Audiencia de Barcelona un duro recurso en el que acusa a la magistrada instructora de haber construido la imputación por homicidio ignorando conclusiones esenciales de los propios Mossos d'Esquadra.

El caso se remonta al 14 de diciembre de 2024, when Isak Andic falleció tras precipitarse por un desnivel de más de cien metros durante una excursión en la montaña de Montserrat que realizaba únicamente en compañía de su hijo. Meses después, la juez de Martorell atribuyó a Jonathan Andic la presunta comisión de un delito de homicidio, apoyándose en una serie de indicios que apuntarían a una intervención de terceros en la caída. Pues bien, la estrategia de la defensa pasa ahora por desmontar precisamente la solidez de esos indicios.

En el recurso, los abogados dirigidos por el penalista Cristóbal Martell sostienen que la propia Unidad de Intervención en Montaña de los Mossos concluyó que era imposible determinar tanto las causas exactas de la caída como la eventual participación de otras personas, una afirmación que consideran incompatible con la tesis incriminatoria asumida posteriormente por la instructora.

Según el escrito, resulta especialmente llamativo que la magistrada descarte la hipótesis del accidente cuando los investigadores especializados en montaña no pudieron establecer de forma concluyente cómo se produjo el fatal desenlace. La defensa considera que esta conclusión fue ignorada en el auto judicial.

La polémica huella

La controversia se centra especialmente en una huella localizada en las inmediaciones del punto desde el que cayó el empresario. Los Mossos elaboraron un informe en el que apuntaban que esa marca habría sido realizada de forma deliberada para simular un resbalón, una hipótesis que la juez incorporó como uno de los pilares de su razonamiento. Pero los abogados de Jonathan Andic sostienen que incluso ese indicio presenta importantes debilidades.

Por un lado, recuerdan que los propios agentes que reconstruyeron la caída reconocieron que las simulaciones realizadas no permitieron determinar con certeza cómo se produjeron los hechos. Por otro, subrayan que el instructor policial también admitió que no podía establecerse si la huella había sido generada antes o después del accidente.

La defensa va más allá y cuestiona la validez misma de esa prueba. Asegura que la zona nunca fue correctamente aislada ni preservada y que, antes de su análisis, fue transitada por agentes policiales y equipos de emergencia. Como ejemplo, señala que en una de las fotografías incorporadas a los informes aparece el pie de un agente junto a la propia huella, sin que el área estuviera acordonada.

A ello se añade otro elemento que considera determinante: la marca comenzó a estudiarse casi un mes después de la muerte de Andic y nunca fue comparada con el calzado que llevaba el empresario el día del accidente. Sin esa verificación, argumentan los letrados, resulta imposible acreditar que la huella perteneciera a la víctima o que estuviera relacionada con la caída.

"Perplejos" ante las conclusiones de la magistrada

La defensa también combate las conclusiones médicas utilizadas por la magistrada para descartar una caída accidental. Según sostiene, ninguno de los informes forenses incorporados a la causa, incluida la autopsia, permite extraer conclusiones que apunten a una intervención homicida. De ahí que los abogados expresen su "perplejidad" ante la afirmación judicial de que las lesiones observadas prácticamente excluyen la hipótesis de un resbalón o un tropiezo.

Con estos argumentos, Jonathan Andic busca ahora que la Audiencia de Barcelona revise las medidas cautelares acordadas en su contra y reevalúe el peso de unos indicios que, según su versión, no alcanzan el grado de solidez necesario para sostener una imputación por homicidio.

La decisión del tribunal provincial será clave para determinar si la investigación continúa avanzando bajo la hipótesis de una muerte provocada o si, por el contrario, gana fuerza la tesis de un accidente imposible de reconstruir con certeza. Mientras tanto, el caso sigue rodeado de interrogantes y de una intensa batalla pericial sobre qué ocurrió realmente en los últimos instantes de vida del fundador de Mango.