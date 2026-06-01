Desmantelan una red de falsificaciones: zapatillas, bolsos y relojes valorados en 2,3 millones

La Guardia Civil y la Policía Local de Tarrasa han detenido a tres hombres por su presunta implicación en una trama de falsificación de productos de diferentes marcas en una operación en la que se han intervenido más de 2.300 artículos valorados en cerca de 2,3 millones de euros.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado y recoge EFE, otras tres personas han quedado investigadas en el marco del dispositivo policial desarrollado el pasado 20 de mayo, durante el que se llevaron a cabo cinco registros entre domicilios, trasteros y vehículos.

La investigación se inició después de que varios vecinos de Tarrasa alertaran del continuo trasiego de personas en uno de los inmuebles investigados. Los denunciantes señalaron que cada día se descargaban cajas en la vivienda y que también se realizaban ventas a pie de calle.

Registros simultáneos

A partir de estas informaciones, los agentes pusieron en marcha diferentes actuaciones operativas que permitieron comprobar la actividad investigada y avanzar en las pesquisas hasta culminar con la explotación de la operación.

Durante el operativo, la Guardia Civil practicó dos registros simultáneos en domicilios relacionados con los sospechosos, donde fueron arrestados tres hombres de entre 23 y 53 años. Además, se efectuaron otros tres registros en trasteros y se inspeccionaron varios vehículos vinculados a la investigación.

Los detenidos están acusados de pertenencia a grupo criminal, delitos contra la propiedad intelectual y blanqueo de capitales. A las otras tres personas investigadas, que convivían con los arrestados, también se les atribuyen delitos contra la propiedad industrial, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Más de 2.300 artículos

En total, los agentes intervinieron 2.345 artículos valorados en 2.314.625 euros. Entre el material requisado figuran 1.099 pares de zapatillas, 227 gafas, 70 bolsos, 53 prendas de vestir, 57 bolsas de calcetines, seis relojes y 800 chapas de diferentes marcas.

Asimismo, durante la operación se localizaron cinco teléfonos, cuatro ordenadores portátiles, 18 plantillas deportivas, una cartera, una pistola de balines y 12.130 euros en efectivo, además de numeroso material destinado al montaje de productos falsificados.