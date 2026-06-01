Indignación con León XIV en la iglesia separatista porque hablará más en español que en catalán

Nuevo frente en Cataluña contra la visita del papa León XIV. El catolicismo alineado con el independentismo ha activado la campaña del victimismo lingüístico. Acostumbrados a que el catalán sea el único idioma en la mayoría de los acontecimientos de especial relevancia celebrados en la región, que León XIV vaya a hablar en español en la misa prevista en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona es motivo de crítica y malestar.

El portal religioso de orientación catalanista Catalunya Religió asegura que el catalán "pierde peso" en la misa que oficiará el Papa en la Sagrada Familia. Y es que según los cálculos de dicho medio, Benedicto XVI habló más en catalán durante la dedicación de la basílica en 2010 que lo que se ha previsto en el caso de León XIV.



En el misal de la misa que presidirá León XIV, y que ya ha hecho público el Vaticano, se indica que las primeras palabras del Papa —en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo— serán en catalán. También se leerá en ese idioma el Apocalipsis de San Juan y el salmo responsorial. El Credo y el Padrenuestro se cantarán en catalán y en las plegarias se utilizarán de manera alterna el catalán y el español.

Pero la presencia del catalán les parece escasa y reprochan al Papa el hecho de que la bendición de la Torre de Jesucristo vaya a ser en español. Se desconoce qué idioma utilizará León XIV en la homilía, aunque todo parece indicar que será el español. De ahí las presiones al Arzobispado de Barcelona para que el cardenal Juan José Omella intente que León XIV tenga un reconocimiento hacia la 'identidad' de Cataluña e incluya el catalán.