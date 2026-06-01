Los principales grupos separatistas se conjuran para boicotear el Tour de Francia en Cataluña

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han anunciado este lunes que utilizarán la salida del Tour de Francia desde Barcelona y los tres días que la prueba transcurrirá en Cataluña para llevar a cabo acciones reivindicativas. En un comunicado de ambas entidades, las que llevaron el peso de las manifestaciones y disturbios del "Procés", señalan que "el objetivo es movilizar centenares de voluntarios y activistas en todo el recorrido para llenar las carreteras de esteladas, pancartas y mensajes en favor de la independencia de Cataluña ante millones de espectadores de todo el mundo".

En la nota se dice que "equipos de las dos entidades y de sus territoriales ya estudian los tramos con más impacto televisivo y mayor afluencia de público para garantizar una presencia masiva de simbología independentista durante las etapas catalanas".

Las dos organizaciones aseguran además estar en contacto con otras entidades como el Consejo de la República o los Municipios por la Independencia a fin de reforzar las protestas separatistas al paso de la prueba ciclista. La salida del Tour en Barcelona está prevista para el día 4 de julio. Los dos días siguientes el Tour discurrirá por la región catalana.

En el comunicado, la ANC presume de que la acción con Òmnium, que se suma por primera vez a los boicots contra citas deportivas, es heredera de "las múltiples reivindicaciones independentistas que se han vivido desde hace años en diversas competiciones ciclistas que han pasado por el país, especialmente en la Vuelta a Cataluña y en diferentes etapas de 'La Vuelta' (usan el nombre comercial para omitir el término España), donde las asambleas territoriales de la ANC han organizado movilizaciones coordinadas que han conseguido trasladar la reivindicación independentista en las retransmisiones televisivas internacionales".

Antecedentes

De lo que no informa la nota de ambas organizaciones es de los graves incidentes sucedidos en 2023, cuando elementos independentistas llenaron las carreteras de clavos en la etapa de la Vuelta a España entre Barcelona y Mataró y que provocaron caídas y un caos monumental. En esa misma edición, la Policía Nacional logró detener a cuatro sujetos de un Comité de Defensa de la República (CDR) que tenían preparado un mecanismo para verter miles de litros de aceite industrial al paso de los ciclistas en otra de las etapas catalanas de la ronda nacional.

Los antijudíos

El último boicot contra la Vuelta a España se produjo en la pasada edición. Tras varias etapas alteradas por manifestantes antisemitas, grupos de fanáticos propalestinos lograron que la última etapa, con final en Madrid, fuera cancelada a falta de cuarenta kilómetros. La excusa era la presencia del equipo israelí Israel-Premier Tech. No se descarta que las protestas se reproduzcan en Barcelona con motivo del Tour.