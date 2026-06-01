Una niña de diez años, herida de bala en un tiroteo en Badalona

Una niña de diez años ha resultado herida leve al alcanzarle una bala rebotada en un brazo. La pequeña se encontraba en medio de una refriega a tiros entre dos familias del barrio de Sant Roc de Badalona. El tiroteo se produjo sobre las siete y cuarto de la tarde de este domingo. Se contaron al menos ocho disparos. Los Mossos atribuyen el incidente al tráfico de drogas. Es el segundo enfrentamiento de estas características en cinco días en el barrio de la ciudad barcelonesa.

El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, reaccionó airadamente en la red social X ante este nuevo episodio con armas de fuego en un barrio conflictivo de su ciudad, calificó a los implicados de "gentuza" y cargó contra el Gobierno por no endurecer las leyes.

"Hoy una pelea entre clanes en Sant Roc ha terminado con una niña de una de las familias herida por un disparo. La herida por suerte es leve, pero hasta que no se afronte con decisión y valentía que estamos hablando de gentuza incapaz de vivir en sociedad, no se resolverá el problema. Pisos okupados, con la luz pinchada que son auténticas plantaciones de marihuana; la mafia de la okupación que está protegida por leyes que el gobierno se niega a modificar", afirmó literalmente el alcalde de Badalona.

Otro caso de tráfico de drogas

El de este domingo no fue el único incidente de estas características del fin de semana. Horas antes y en Hospitalet de Llobregat, otra ciudad del entorno de Barcelona azotada por la delincuencia, un hombre resultó herido de bala en plena calle en el barrio de La Florida. Fue alcanzado en un brazo. Trasladado al Hospital de Bellvitge, su pronóstico es leve. La policía de la Generalidad también investiga el episodio como un enfrentamiento entre bandas dedicadas al narcotráfico.

A estos casos hay que sumar las ejecuciones llevadas a cabo por sicarios de las mafias balcánicas instaladas en Cataluña y dedicadas también al cultivo y tráfico de estupefacientes. La gran cantidad de marihuana que se cultiva en la región está detrás, según los Mossos, de la proliferación de armas de fuego por parte de los delincuentes para protegerse de otras bandas, clanes o mafias.

En Cataluña se registra una media de dos tiroteos a la semana. A estos incidentes hay que sumar los dirimidos con armas blancas, que hasta hace un par de años eran los que copaban las secciones de sucesos. El pasado mes de mayo un marroquí asesinó a puñaladas a una mujer china a la que no conocía de nada en plena calle. Dadas las características del suceso, que los Mossos atribuyen a un brote psicótico, fue el último de gran relevancia en los medios. Pero las cuchilladas, machetazos y amputaciones están a la orden del día entre las bandas de criminales menos sofisticadas o más inexpertas.