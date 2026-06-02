Alejandro Fernández, único candidato para liderar el PP catalán tras superar los recelos de Feijóo

Hace ya tiempo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aceptó que Alejandro Fernández era el líder del PP de Cataluña y que buscarle un recambio era introducirse en un laberinto de difícil salida. Fernández no comulga con la propensión a la tibieza de su jefe con los nacionalistas y eso fue motivo de agudas fricciones.

En agosto de 2023, Fernández se atrevió a rectificar a Núñez Feijóo, quien en una entrevista en El Mundo había declarado que él no era "un rival político e ideológico de Junts". Esas declaraciones provocaron una dura respuesta por parte del político catalán en la red social X: "JUNTS sí es mi RIVAL, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a 'hablar'. Que alguien me diga de qué hay que 'hablar' con ellos...".

Todo parecía indicar en esos momentos que Fernández tenía los días contados como presidente del PP catalán, pero con el paso del tiempo Feijóo pudo comprobar que en materia de política catalana tenía que atender las consideraciones de Alejandro Fernández para ir mínimamente orientado en sus comparecencias en los círculos y foros catalanes.

Un año después de aquel encontronazo, en las autonómicas de mayo de 2024, la candidatura encabezada por Alejandro Fernández pasó de tres a quince diputados, lo que condicionó la mirada de Núñez Feijóo y contribuyó a limar asperezas. Para el PP, Cataluña siempre ha sido una asignatura pendiente, pero los buenos resultados en esos comicios ratificaron a Fernández como líder del partido.

Otro de los factores que ayudó a consolidar la posición de Fernández fue que en Génova no se estimó conveniente hasta hace muy poco celebrar el congreso del PP de Cataluña, pendiente desde 2022. Las exploraciones sobre el terreno del secretario general del partido, Miguel Tellado, fueron claves también para enfriar el conflicto y aplazar el congreso sine die a la espera de acontecimientos. El cónclave está previsto para el próximo 27 de junio y Alejandro Fernández ha sido proclamado este martes el único candidato a la presidencia de la formación. Ha presentado 1.551 avales, muy por encima de los 300 que marcan los estatutos del partido.

La candidatura se someterá a votación en el que será el XVI Congreso Extraordinario del PP de Cataluña. La comisión organizadora estará presidida por la diputada en el Congreso Llanos de Luna y el vicepresidente será el secretario general del partido en Cataluña, Santi Rodríguez.

Reunión con empresarios catalanes

Prueba del buen entendimiento entre Fernández y Feijóo es que el líder popular se hace acompañar del presidente de su partido en Cataluña en los actos en los que participa en la región. Este martes, Fernández y Daniel Sirera, el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, ejercieron de escuderos de Feijóo en un desayuno con lo más granado del empresariado catalán, un acto previo a su intervención en las jornadas del "Cercle d'Economia" que este miércoles clausurará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el desayuno, según avanza el digital independentista El Nacional, Feijóo ha congregado al presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, al presidente de Telefónica, Marc Murtra, al de Repsol, Antoni Brufau, al presidente del grupo Planeta, Josep Creuheras, al de Caixabank, Tomás Muniesa, a la presidenta del "Cercle", Teresa Garcia-Milà, y a su antecesor, Jaume Guardiola. También estaban presentes Jordi Casas, de la "Fundació per la Indústria", Pau Guardans, de Único Hotels y Amancio López, de HOTUSA.