Intervienen 180 corderos en una instalación ilegal de sacrificios en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han intervenido 180 corderos vivos y han denunciado a un hombre de 32 años tras detectar irregularidades en materia de sanidad y bienestar animal en una instalación ilegal situada en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), donde se hallaron indicios compatibles con la realización de sacrificios fuera de mataderos autorizados.

La actuación ha sido desarrollada por la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra, tras una comunicación previa de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Martorell y de la Policía Local del municipio, que alertaron de posibles irregularidades en la tenencia de ganado ovino en una finca.

El pasado 29 de mayo se llevó a cabo la inspección del recinto, donde los agentes identificaron a ocho personas y localizaron tres espacios diferenciados destinados al ganado ovino. Según la información facilitada por la policía autonómica en un comunicado, en la finca también se detectaron dos puntos con indicios compatibles con sacrificios de animales fuera de instalaciones autorizadas.

Durante la actuación, los agentes encontraron cerca de un centenar de pieles de cordero, además de restos orgánicos vinculados a la actividad de sacrificio. Estos elementos, según el informe policial, apuntan a una actividad reiterada en condiciones higiénicas y sanitarias deficientes.

Indicios de actividad irregular

En el interior de la instalación se localizaron restos que, según los Mossos d'Esquadra, resultan compatibles con prácticas de sacrificio no autorizadas. La presencia de pieles y restos orgánicos fue uno de los elementos considerados relevantes en la inspección, junto con la distribución del espacio destinado al ganado.

La investigación se centra en determinar el alcance de la actividad desarrollada en la finca y el papel de las personas identificadas durante la inspección. El hombre denunciado, de 32 años, es señalado por presuntas irregularidades en materia de sanidad y bienestar animal.

Intervención de 180 corderos sin identificación

Como resultado de la actuación, se procedió a la intervención de 180 corderos vivos, que no contaban con identificación obligatoria. Según los Mossos d'Esquadra, esta ausencia impide garantizar la trazabilidad del ganado, un requisito establecido en la normativa vigente.

Los animales se encontraban en condiciones higiénicas deficientes, por lo que se activaron los servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Estos servicios asumieron la gestión de los corderos con el objetivo de asegurar su protección y bienestar tras la intervención policial.

Actuación policial y seguimiento del caso

La actuación se enmarca en las labores de control del bienestar animal y la detección de posibles infracciones relacionadas con la sanidad ganadera. La información trasladada por la policía autonómica apunta a que la investigación continúa abierta para esclarecer el origen de los animales y las condiciones en las que se desarrollaba la actividad en la finca.

El caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes en materia de agricultura y ganadería para la evaluación de las posibles infracciones detectadas durante la inspección.

La celebración del Eid al-Adha

Cabe recordar que distintas organizaciones agrarias y cuerpos policiales han alertado en los últimos meses de un aumento de los robos de corderos y ovejas en zonas de Cataluña y Aragón en fechas próximas a la celebración del Eid al-Adha, conocido como la Fiesta del Cordero, uno de los ritos más importantes de la religión islámica.

Según estas denuncias, los grupos actúan en explotaciones rurales durante la noche para sustraer ganado y posteriormente introducirlo en circuitos de venta clandestina.