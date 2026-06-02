Junts asegura que Gaudí "se removerá en la tumba" si León XIV habla en español porque "era independentista"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha sumado este martes a la ofensiva del separatismo catalán contra la decisión de que el Papa León XIV utilice mayoritariamente el castellano durante su intervención en la Sagrada Familia. Según dijo en una entrevista en Cataluña Radio recogida por Servimedia, Antoni Gaudí "se removerá en la tumba" si finalmente el Pontífice habla en español porque el arquitecto era, a su juicio, "independentista" además de un "defensor férreo de la lengua catalana y la cultura catalana".

La polémica ha estallado después de conocerse que el Papa bendecirá la torre de Jesús de la Sagrada Familia con un discurso íntegramente en castellano en el que sólo incluirá algunas frases en catalán. "Si se confirma que esto es así, es muy triste", lamentó Turull, que considera que la visita papal debería servir también como escaparate internacional del nacionalismo lingüístico catalán.

Presión a la Generalidad

El dirigente de Junts avanzó además que la presidenta del grupo parlamentario del partido en el Parlamento de Cataluña, Mònica Sales, enviará una carta al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, para exigirle que actúe ante una decisión que, en palabras de Turull, el Ejecutivo autonómico está aceptando con una actitud de "complicidad". "No puede ser" que el Gobierno catalán "mire hacia otro lado", protestó.

Turull reclamó al Ejecutivo autonómico que haga "las gestiones que sean necesarias" para tratar de modificar el planteamiento previsto por el Vaticano. También pidió a Illa que utilice sus contactos para trasladar a quienes preparan el discurso del Papa que visita "una nación que tiene una lengua propia que es el catalán".

En su intervención cargó contra el papel del Gobierno catalán en defensa de la lengua catalana. Además, cuestionó la utilidad del denominado Pacto Nacional por la Lengua si, cuando existe la posibilidad de "visibilizar al mundo" el catalán, la Generalidad mantiene una actitud "contemplativa". "Ya tendrá tiempo de hablar castellano cuando esté en Madrid o Canarias", añadió.

"Se removerá en la tumba"

El secretario general de Junts insistió además en que el catalán "es la lengua en la que se reza y se va a misa". Por ello, defendió que León XIV debería pronunciar un discurso "mayoritariamente en catalán". De lo contrario, remachó, Gaudí "se removerá en la tumba sabiendo que no se le respeta la lengua en la que rezaba e iba a misa".