Junts exige a Feijóo que vaya a Waterloo si quiere negociar una moción instrumental

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha puesto como condición para negociar una moción de censura instrumental con el PP que el líder de la formación conservadora, Alberto Núñez Feijóo, viaje a Waterloo para abordar el asunto directamente con el prófugo Carles Puigdemont. Turull ha señalado este martes que "la legislatura no da más de sí" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones porque no puede seguir gobernando a base de decretos. En cuanto a la posibilidad de participar en una moción de censura, el dirigente separatista ha puesto como primera condición que viaje a Waterloo para explicarle sus planes al líder golpista.

Turull ha reiterado en varias ocasiones esta exigencia como condición innegociable para abordar con el PP el eventual desalojo de Pedro Sánchez a través de una moción de censura. Tras dejar claro que la vocación de Junts no es la de hacer de sostén ni de socialistas ni de populares, ha retado a Alberto Núñez Feijóo a verse con Puigdemont. "Si el señor Feijóo tiene una oferta seria de moción de censura instrumental y esa oferta está dirigida a Junts, lo que tiene que hacer es explicárnosla. Y nosotros, las propuestas no las tratamos a través de los medios de comunicación sino en reuniones en Waterloo".

"Anormalidad democrática"

El dirigente de la formación heredera de Convergencia ha aprovechado los micrófonos de la emisora de la Generalidad, Cataluña Radio, para insistir en la supuesta "anormalidad democrática" de que Junts tenga gente en el "exilio" por la no aplicación de la ley de amnistía. Y para visibilizar esa situación, nada mejor que un encuentro entre Puigdemont y el jefe de la oposición que quiere desbancar Sánchez, ha resumido Turull.

A vueltas con la moción para desalojar al presidente del Gobierno, Turull ha señalado que si la moción no es instrumental "no hay ni que hablar", pero ha evitado establecer más condiciones para vender el titular del reto a Feijóo. "Nosotros no queremos salvar ni al PSOE ni al PP, ni tampoco salvar España porque el problema es el Estado español", ha manifestado.

También ha reprochado a Núñez Feijóo que "cambia de guion cada quince días". En ese punto ha vuelto a insistir en la "cumbre" en Waterloo. "Cuando nosotros tenemos cosas serias de las que hablar con otros partidos, desde Bildu a cualquier otro, lo hacemos en Waterloo".

En su intervención en la emisora oficial, Turull ha mostrado una exquisita equidistancia entre el PSOE y el PP, ha defendido la presunción de inocencia en los casos de corrupción que afectan a los socialistas y ha aludido al supuesto "lawfare". "Eso del lawfare es como el viento, no se ve pero tiene efectos". Al respecto, ha insinuado que no es casualidad que estén imputados los dos negociadores con Junts en Suiza, el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.