Puigdemont llama "escarabajos purpurados" a los obispos por el supuesto maltrato al catalán del Papa

Crece el malestar en el separatismo por lo que consideran escasa presencia del catalán en la misa que el papa León XIV presidirá en la Sagrada Familia de Barcelona. Que León XIV vaya a hablar en español o que ese vaya a ser también el idioma de la bendición de la torre de Jesucristo de la basílica ha sacado de sus casillas al expresidente de la Generalidad fugado en Waterloo, Carles Puigdemont, quien ha calificado a los obispos españoles de "escarabajos purpurados".

En un mensaje en la red social X, Puigdemont expresa un gran enojo por el supuesto menosprecio al idioma catalán durante la visita del Papa a Cataluña, ya que según los criterios catalanistas el único idioma que debería utilizar es el catalán y, si acaso, el latín, mientras se encuentre en la región.

Quina vergonya, quin insult a tot un país i a la memòria d'Antoni Gaudí. Si finalment això es així, es confirmarà el retorn al nacionalcatolicisme pel qual treballa els escarabats porprats.

I quina decepció veure com l'església es posa al costat de llengua del poder i menysprea… https://t.co/OefA45wOGX — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 1, 2026

"Qué vergüenza, qué insulto a todo un país y a la memoria de Antonio Gaudí. Si finalmente eso es así, se confirmará el retorno al nacionalcatolicismo para el que trabajan los escarabajos purpurados. Y qué decepción ver cómo la iglesia (en minúscula en el original) se pone al lado de la lengua del poder y menosprecia la lengua propia de Cataluña por la que un pueblo ha luchado durante siglos", manifiesta un encendido Puigdemont. Prueba de su mayúsculo enfado es la conclusión del mensaje en tono amenazante: "Tomamos nota. No lo olvidamos".

El independentismo está dispuesto a hacer un "casus belli" del misal de la misa que presidirá Robert Francis Prevost en la basílica barcelonesa. Según el documento publicado por el Vaticano, las primeras palabras del Papa serán en catalán, idioma en el que se cantarán el Credo y el Padrenuestro. También estará presente el catalán en las plegarias, alternándose con el español. Sin embargo, que la homilía vaya a ser en español así como la bendición de la torre de Jesucristo enerva a los nacionalistas, que han comenzado a pregonar la especie de que se trata de un insulto contra la memoria de Gaudí, al que califican ahora como el primero de los independentistas.

Presión a Illa

La irritación en Junts es de tal calibre que la presidenta del grupo parlamentario de Junts en Cataluña, Mònica Sales, ha dirigido una carta al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, para que "haga todas las gestiones necesarias para garantizar el respeto a la lengua propia del país" porque "el catalán no puede tener un papel secundario durante la visita del Papa a Cataluña".

"No estamos pidiendo ninguna concesión, estamos defendiendo el catalán. Y el Gobierno también debería estar a la altura", sostiene Sales.

Junts considera que no se puede desperdiciar la ocasión de mostrar a todo el mundo que el catalán es la lengua de Cataluña y le exige que haga las gestiones pertinentes ante la Conferencia Episcopal, ante el Arzobispado de Barcelona y ante la Santa Sede incluso para que el catalán tenga una posición exclusiva en los ceremoniales y actos del Papa en Cataluña. Y alude a las propias leyes lingüísticas de la Generalidad para advertir que de celebrarse la misa tal como prevé el misal vaticano se estaría incumpliendo el "reconocimiento legal" del catalán.

El 'Govern' ya está en ello

En cualquier caso, la carta de Junts llega después de que el Govern de la Generalidad haya deslizado que ya trabaja tanto en la Conferencia Episcopal como con el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y la Santa Sede para que el catalán tenga más presencia, se incluya en la homilía y en la bendición de la torre de Jesucristo así como en todas las alocuciones de León XIV. Es muy previsible, por tanto, que se satisfagan las exigencias de los independentistas dado, entre otros factores, la presión de los sectores catalanistas de la Iglesia en la región y el interés de Illa de puertas adentro por mostrar que su política lingüística es la misma que la del independentismo.